رئال مادرید با شکست ویارئال به صدر رسید/ شکست اتلتیکومادرید مقابل آلمریا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با نتیجه پر گل 4 بر 2 میهمان خود ویارئال را از پیش رو برداشت. در این دیدار گرث بیل (7)، کریم بنزما (25، 76) و خسه (64) برای رئال گل زدند. رئال با این پیروزی موقتا به صدر جدول رده بندی لالیگا صعود کرد.

نکته جالب در مورد خسه ستاره 20 ساله رئال مادرید اینکه او اکنون در سال 2014 تا به حال به اندازه کریس رونالدو گل (5) و پاس گل (3) برای رئال در کارنامه خود ثبت کرده است. او همچنین در 5 گل از 9 گل اخیر رئال مادرید دخیل بوده است.

رئال مادرید با این پیروزی آمار بازی های بدون شکست خود را به عدد 23 رساند.

در دیگر بازی شنبه شب اتلتیکومادرید در عین ناباوری با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میزبان خود آلمریا شد. اتلتیکومادرید که در کورس قهرمانی قرار دارد و تا قبل از بازی های این هفته در صدر جدول قرار داشت با این شکست به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به رئال به رده دوم سقوط کرد.

خوزه آنتونیو ورسا هر دو گل آلمریا را در دقایق 80 و 86 (پنالتی) به ثمر رساند. اتلتیکومادرید با اخراج دنیل آرانزوبیا در دقیقه 85 بازی 10 نفره به بازی ادامه می داد.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

والنسیا 5 – رئال بتیس صفر

رایووایکانو 4 – مالاگا یک

رئال مادرید 4 – ویارئال 2

آلمریا 2 – اتلتیکومادرید صفر

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

اوساسونا – ختافه

وایادولید – الچه

رئال سوسیداد – لوانته

سویا - بارسلونا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 57 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 57 امتیاز

3- بارسلونا 54 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- اتلتیک بیلبائو 43 امتیاز (یک بازی کمتر)

----------------------------------------------

18- وایادولید 20 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- رایووایکانو 20 امتیاز

20- رئال بتیس 14 امتیاز