مرگ فردی در صف توزیع سبد کالا در تهران دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه طی مراسمی با حضور استاندار تهران و مسئولین شهرستانی 47 پروژه عمرانی با اعتبار 300 میلیارد ریال در شهریار به بهره برداری رسید،

سید حسین هاشمی در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سخنان خود را با یادآوری شعار اصلی انقلاب "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" آغاز کرد و اظهار داشت: مفهوم استقلال را می توان از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و.. مورد بررسی قرار داد، بحمدالله طی 35 سال گذشته ایران اسلامی به لحاظ استقلال سیاسی یکی از موفقترین کشورهای جهان بوده و همواره بطور مستقل عمل کرده است.

دشمنان در مقابل استقلال سیاسی ایران سر تعظیم فرود آورده اند

استاندار تهران بیان کرد: استقلال سیاسی ایرن اسلامی را تمام کشورهای جهان پذیرفته اند به همین دلیل است که برغم تمام تهدیدها و تحریمها، انقلاب اسلامی همچنان حرکتی رو به جلو داشته و دنیا مجبور می شود در مقابل این ملت بزرگ سر تعظیم فرود آورد.

این مسئول با اشاره به بُعد اقتصادی استقلال ادامه داد: دشمنان قصد داشتند استقلال ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در بُعد اقتصادی به چالش بکشند و از همان ابتدای پیروزی انقلاب با اعمال تحریمها و اجماع جهانی علیه ایران، اقتصاد ممکلت را نشانه گرفته و می خواستند انقلاب اسلامی را با فشار در حوزه اقتصادی به بن بست برسانند اما بازهم موفق نشدند.

وی گفت: در گام بعدی، دشمنان با تلاش در ایجاد فضای منفی نسبت به روحانیت در جامعه گمان می کردند که اگر فردی روحانی بر سر کار بیاید مردم رویکرد مثبتی نخواهند داشت اما در حماسه 24 خرداد ماه سالجاری دیدیم که 73 درصد ملت پای صندوقهای رای آمده و فردی از جامعه روحانیت را برگزیدند، این یعنی ملت ایران در مقابل اجماع جهانی ایستاده و از پای نخواهد نشست.

پایداری ملت؛ ابرقدرتهای جهان را وادار به مذاکره و توافق با ایران کرد

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حضور ابر قدرتهای دنیا پای میز مذاکره با ایران نشان از عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دارد، در کنار رهنمودهای رهبری و مذاکرات هوشمندانه نمایندگان ایران، وحدت و پایداری ملت موجب شد که این کشورها زیر بار مذاکره و توافق با ایران بروند.

این مسئول متذکر شد: مردم با تمام مشقت هایی که در بُعد اقتصادی زندگی وجود دارد پای آرمانهای انقلاب ایستادند و عزت ایران را بار دیگر به رخ جهانیان کشیدند، وحدت ملت ایران، مستکبران را دچار استیصال کرد بنحوی که آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران دچار اختلافات شدیدی شده است.

کشته شدن فردی در صف توزیع سبد کالا دورغ محض است

وی درباره مشکلات پیش آمده در زمینه توزیع سبد کالا نیز تصریح کرد: دولت یازدهم اساس کار خود را بر صداقت قرار داده است لذا رئیس جمهور با شجاعت تمام از مشکلات پیش آمده در نحوه توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد، ما نیز در استان تهران که نسبت به سایر استانها کمترین مشکل را داشت، بطور دقیق میزان ذخایر و نحوه توزیع را کنترل می کردیم البته شایعات بسیاری در محافل خبری و شبکه های خارجی مطرح شد.

استاندار تهران کشته شدن فردی در این رابطه را تکذیب کرد و گفت: مردی 85 ساله در فروشگاهی که مربوط به توزیع سبد کالا نیز نبود، سکته کرد و متاسفانه محافل خبری این حادثه را به حساب سبد کالا گذاشتند، این مساله دروغ محض بوده و در استان تهران موردی اینچنینی پیش نیامده است.

این مسئول اضافه کرد: ما نیز قبول داریم که توزیع سبد کالا باید با دقت بیشتری مدیریت می شد اما هم اکنون این روند بدون هیچ مشکلی در حال اجرا است.

بیمارستان شهریار با اعتبارات دولتی 19 سال دیگر هم تکمیل نمی شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود گریزی به مسائل شهرستان شهریار زد و اظهار داشت: مشکل بیمارستان امام خمینی(ره) در شورای معاونان استان مطرح و چارچوب کار مشخص شد، اگر این بیمارستان با چندین هزار پروژه نیمه کاره دولت که از گذشته بجای مانده است، معطل شود 19 سال دیگر هم تکمیل نمی شود لذا اجازه داده شد با همکاری شورا و شهرداری و از طریق تغییر کاربری بخشی از اراضی، منابع مالی طرح تامین شود.

هاشمی یادآور شد: یکی از اهداف دولت یازدهم پررنگ کردن نقش مردم در اداره امور مملکت و پروژه های اقتصادی است، اگر به مردم اعتماد کرده و در حوزه اقتصاد نقش اول را به مردم دهیم مشکلات بسیار کمتر خواهد شد همچنانکه 8سال جنگ تحمیلی را مردم اداره کردند و نتایج آن بر همگان مشخص است.

استاندار تهران بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر 540 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که این رقم حدود دو برابر بودجه کل کشور است، بر همین اساس دولت تصمیم دارد این سرمایه های سرگردان را پای کار آورده و در اقدامات مولد بکار گیرد.

در ابتدای این مراسم نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: در حال حاضر استان تهران نیازمند چندین تصمیم اساسی و استراتژیک از جمله اصلاح ساختار اداری و استقرار ادارات کل غرب و شرق است.

حسین گروسی ادامه داد: در صورت تحقق این مهم بخش اعظمی از مسائل و مشکلات استان برطرف خواهد شد چراکه بسیاری از کمبودها تنها نیازمند اعتبار و بودجه نیست بلکه برخی مشکلات مربوط به تصمیمات مدیریتی است که باید به نحو درستی اخذ شده و اجرایی شود.

ساختار اداری شهرستانهای تهران باید ارتقا یابد

این مسئول گفت: با توجه به نرخ رو به رشد افزایش جمعیت و مهاجرپذیری شهرستانهای تهران، این مناطق را نمی توان با ساختاری که از گذشته وجود داشت مدیریت کرد و برغم تمام تلاشهای صورت گرفته این حوزه ها با مشکلات عدیده ای از جمله کمبودهای بهداشتی و درمانی روبرو هستند.

وی با اشاره به پروژه چندین ساله بیمارستان امام خمینی(ره) متذکر شد: تلاش ما بر این است که این بیمارستان به صورت هیات امنایی احداث شود تا با ارائه خدماتی بهتر از بخش خصوصی و هزینه ای کمتر از دولتی پاسخگوی نیاز درمانی مردم منطقه باشد.

فرماندار شهریار نیز در بخش دیگری از مراسم با اشاره به مشکلات موجود در حوزه راه، مترو، آب، بهداشت، ترافیک برخی محورهای اصلی شهرستان و بویژه بیمارستان نیمه کاره امام خمینی (ره)، خطاب به استاندار تهران خواستار افزایش اعتبارات عمرانی و بودجه های شهرستانی شد.

همت الله هادیزاده افزود: بسیاری از مشکلات منطقه در دل پروژه های نیمه تمام نهفته است که در صورت تامین اعتبارات و بهره برداری به موقع می توان علاوه بر رضایتمندی مردم موجبات اشتغال، رونق تولید، صنعت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود را فراهم آورد.