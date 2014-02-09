مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- آمریکا از نقض توافقنامه آتش بس در سودان جنوبی ابراز نگرانی کرد.



- رئیس جمهوری سودان از برگزاری انتخابات در زمان مقرر خبر داد.



- مذاکره کنندگان طالبان پاکستان برای گفتگو با دولت وارد شهر میرانشاه وزیرستان شدند.



- رسیدگی به اتهامات دختر پادشاه اسپانیا درباره فساد مالی و تقلب مالیاتی آغاز شد.



- دادستان کل سابق لیبی ترور شد.



- شمار قربانیان آتش سوزی در مدینه به 15 کشته و 130 زخمی رسید.



- نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی را در این کشور دادند.



- بر اثر بارش سنگین برف و باران در ژاپن پنج نفر کشته و 600 فرد دیگر زخمی شدند.



- یکی از مظنونان دخالت در ترور محمد البراهمی از شخصیتهای مخالف در تونس دستگیر شد.



- پلیس تونس در درگیری با افراد مسلح یک نفر را کشت و سه نفر را دستگیر کرد.



- رئیس هیئت سازمان ملل در خلع سلاح شیمیایی سوریه وارد بیروت شد.



- رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد.



- فرمانده لشکر دوم ارتش عراق از سوء قصد نجات یافت.