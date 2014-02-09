- آمریکا از نقض توافقنامه آتش بس در سودان جنوبی ابراز نگرانی کرد.
- رئیس جمهوری سودان از برگزاری انتخابات در زمان مقرر خبر داد.
- مذاکره کنندگان طالبان پاکستان برای گفتگو با دولت وارد شهر میرانشاه وزیرستان شدند.
- رسیدگی به اتهامات دختر پادشاه اسپانیا درباره فساد مالی و تقلب مالیاتی آغاز شد.
- دادستان کل سابق لیبی ترور شد.
- شمار قربانیان آتش سوزی در مدینه به 15 کشته و 130 زخمی رسید.
- نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی را در این کشور دادند.
- بر اثر بارش سنگین برف و باران در ژاپن پنج نفر کشته و 600 فرد دیگر زخمی شدند.
- یکی از مظنونان دخالت در ترور محمد البراهمی از شخصیتهای مخالف در تونس دستگیر شد.
- پلیس تونس در درگیری با افراد مسلح یک نفر را کشت و سه نفر را دستگیر کرد.
- رئیس هیئت سازمان ملل در خلع سلاح شیمیایی سوریه وارد بیروت شد.
- رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد.
- فرمانده لشکر دوم ارتش عراق از سوء قصد نجات یافت.
خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
- آمریکا از نقض توافقنامه آتش بس در سودان جنوبی ابراز نگرانی کرد.
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