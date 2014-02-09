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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۴

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- آمریکا از نقض توافقنامه آتش بس در سودان جنوبی ابراز نگرانی کرد.

- رئیس جمهوری سودان از برگزاری انتخابات در زمان مقرر خبر داد.

- مذاکره کنندگان طالبان پاکستان برای گفتگو با دولت وارد شهر میرانشاه وزیرستان شدند.

- رسیدگی به اتهامات دختر پادشاه اسپانیا درباره فساد مالی و تقلب مالیاتی آغاز شد.

- دادستان کل سابق لیبی ترور شد.

- شمار قربانیان آتش سوزی در مدینه به 15 کشته و 130 زخمی رسید.

- نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وعده بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی را در این کشور دادند.

- بر اثر بارش سنگین برف و باران در ژاپن پنج نفر کشته و 600 فرد دیگر زخمی شدند.

- یکی از مظنونان دخالت در ترور محمد البراهمی از شخصیتهای مخالف در تونس دستگیر شد.

- پلیس تونس در درگیری با افراد مسلح یک نفر را کشت و سه نفر را دستگیر کرد.

- رئیس هیئت سازمان ملل در خلع سلاح شیمیایی سوریه وارد بیروت شد.

- رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد.

- فرمانده لشکر دوم ارتش عراق از سوء قصد نجات یافت.

کد مطلب 2232301

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