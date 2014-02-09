32 هزار معلول در گیلان از خدمات بهزیستی بهره مند هستند

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهزیستی گیلان با هزار نفر پرسنل رسمی و چندین هزار نفر نیروی غیر رسمی در حال خدمات رسانی به مردم است.

وی همچنین با بیان اینکه مخاطب بهزیستی تمام مردم هستند، اظهارداشت: هدف و برنامه های اصلی بهزیستی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیت هاست.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه بهزیستی در تلاش هست با مشاوره ژنتیک از تولد کودکان معلول در جامعه جلوگیری کند، گفت: این سازمان با غربالگری شنوایی و بینایی در بدو تولد و زیر شش سال با تمام کودکان سرو کار دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه بهزیستی مهارت های زندگی را به تمامی دانش آموزان آموزش می دهد، افزود: مهارتهای زندگی توانایی ‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌ یابند و شخص را برای روبه ‌رو شدن با مسائل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌ های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌ کند.

کوچکی نژاد در ادامه از ثبت 72 هزار مددجو در بانک اطلاعات بهزیستی گیلان خبر داد و افزود: فعالیتهای بهزیستی در قالب دو بخش ( توانبخشی و اجتماعی ) است.

وی اذعان داشت: در بخش توانبخشی 32 هزار و 164 نفر معلول در رده های مختلف ذهنی، جسمی، بینایی، شنوایی، سالمندان معلول و غیره از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: تعداد معلولانی که می توانند تحت پوشش بهزیستی باشند بیش از این آمار هست.

وی همچنین با اعلام اینکه طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (سی بی آر) با هدف شناسایی معلولان در روستاها اجرا می شود، افزود: در حال حاضر این طرح در 14 شهرستان گیلان به مرحله اجرا در آمده است.

کوچکی نژاد گفت: هم اکنون 80 مرکز وزیت در منزل، روزانه و شبانه با هدف خدمات رسانی مستقیم به معلولان در گیلان راه اندازی شده است.

وی اذعان داشت: چهار هزار و 517 نفر مددجو بطور مستقیم با دریافت یارانه از طریق مراکز خصوصی و خیریه از بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

مدیرکل بهزیستی گیلان اظهارداشت: این 80 مرکز خصوصی و خیریه هستند و سازمان با پرداخت یارانه از 83 تا 255 تومان بصورت متغیر در مراکز مختلف وزیت در منزل ، روزانه و شبانه در درجات مختلف به خدمت رسانی معلولان مشغول است.

وی تصریح کرد: سالانه 9 میلیارد تومان فقط برای آموزش و نگهداری این تعداد معلول در استان هزینه می شود.

کوچکی نژاد پراکنش این مراکز را در سراسر استان ذکر کرد و افزود: نخستین و بزرگترین این مراکز آسایشگاه معلولان رشت با بستری 550 نفر سالمند، معلول و ضایعه نخاعی به فعالیت مشغول است.