توانمندی های بخش خصوصی در رایزنی های اقتصادی خارج از کشور مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی شنبه شب در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی استان ضمن پاسخگویی به سئوالات آنها به برخی مشکلات آنان اینگونه پاسخ داد: گزینش رایزنان بازرگانی براساس تجارب و شناختی که از امر تجارت دارند و کاستی‌های آنان از طریق حضور در کلاس‌های آموزشی برطرف می شود.

وی افزود: تجارت با ترکمنستان برای ایران دارای اهمیت است و از تجار و صنعت کاران می خواهم که در نمایشگاهی که قرار است در خراسان رضوی برگزار شود به صورت فعالانه شرکت کنند.

وی در ادامه گفت: با حضور فعال در عرصه روابط با ترکمنستان کاستی های معادلات تجاری برطرف خواهد شد.

افخمی در خصوص انتخاب رایزنان اقتصادی در خارج از کشور ابراز کرد: قرار نیست کسی بدون آموزش و بی جهت در این جایگاه قرار بگیرد و در این خصوص دقت نظر لازم اعمال خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بخش خصوصی در انتخاب رایزنان گفت: چنین امکانی میسر نیست و اما از این گروه به عنوان رایزن افتخاری بهره خواهیم برد و از توانمندی های بخش خصوصی استفاده می کنیم.

وی در پاسخ به در خواست بازرگانان خراسان رضوی در خصوص تفویض اختیارات به خراسان ضوی در برگزاری کار گروه ها و مباحث فوری گمرکی که بدون نظر این فعالان قوانین به صورت نابجا تغییر یا وضع می شود گفت: موافق تفویض اختیار هستم به شرطی که مسئولان در استان مانع و بازدارنده نشوند.

افخمی تاکید کرد: تفویض برخی اختیارات به مسئولان در استان با قاطعیت انجام می شود.

وی با بیان اینکه مقررات دست و پاگیر که باعث بی ثباتی در سیاست های تجار می شود بررسی و حذف می شود ابراز امیدورای کرد: کتاب مقررات صادرات و واردات با در نظر گرفتن پیشنهادات امسال به چاپ برسد.

افخمی در خصوص صدور کالاهای بی کیفیت گفت: این به نیاز بازار و خریدار بر می گردد و در بعضی مواقع این نیاز است که کیفیت کالا را تعیین می کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به برخی بی برنامگی ها در صادرات سیمان و افزایش قیمت حمل و نقل ریلی اشاره کرد و ابراز تاسف کرد که بازار سیمان در تاشکند که متعلق به ایران بود به کشوری دیگر واگذار شد.

به گفته افخمی بازگشت این بازار دیگر به سختی میسر می شود و تاکید کرد که این تصمیمات برای اقتصاد کشور زیانبار است.

گفتنی است، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برای افتتاح پیشرفته ترین واحد تولیدی مصالح ساختمانی کشور در نیشابور به استان خراسان رضوی سفر کرده بود و با راه اندازی این واحد تولیدی اشتغال مستقیم 456 نفر و اشتغال غیر مستقیم 1500 نفر در عرصه صنعت ساختمانی فراهم شد.