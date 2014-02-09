توانمند سازی اقشار محروم جامعه اولویت مسئولان كردستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در جشن کمیته همیاری و تشکل ‌های مردمی ستاد دهه فجر استان کردستان اظهار داشت: کمیته امداد اولین نهاد مقدسی بود که رهبر کبیر انقلاب آن را بنیانگذاری کرد و تحقق اهداف حضرت امام خميني (ره) یکی از اولویت های کاری است.

وی با اشاره به این مطلب که باید فاصله بین اغنا و فقرا در جامعه اسلامی کاهش یابد، افزود: یکی از تاکیدات دین مبین اسلام کمک به هم نوع است و انتظار مي رود كه در اين راستا شاهد اقدامات و برنامه ريزي هاي بهتري از سوي مديران و مسئولان استان كردستان باشيم.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: خوشبختانه تلاش برای خودکفایی مددجویان تحت پوشش یکی از برنامه های اصلی و اولویت های کاری کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در استان کردستان به شمار می رود و باید برنامه های متناسب با این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

زاهدی با اشاره به خدمات و برکات مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) در تمام حوزه ها و بخش ها طی سه دهه اخیر، یادآور شد: این نهاد مقدس که با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تاسیس شد با نوع مدیریت خاص توانست خدمات شایسته ای به خانواده های بی بضاعت ارائه دهد و امروز برکات آن در سراسر ایران اسلامی و در تمام بخش ها قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: مردم متدین کردستان با تکیه بر اعتقادات خود در بحث پرداخت زکات در کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است و این امر در تحقق اهداف رهبر انقلاب نقش بسزایی داشته است.

استاندار کردستان ضمن تاكي بر لزوم توجه به مسئله زكات در جامعه و هزينه آن در راستاي كاهش مشكلات مردم در اين استان ياداور شد: هزینه کردن زکات جمع آوری شده در محل خود هم اعتماد مردم را به دنبال دارد و هم می تواند در محرومیت زدایی نقاط مختلف جامعه به صورت همسان عمل کند.

زاهدی اظهار داشت: به یاری خداوند متعال تا کنون اقدامات خوبی در استان كرستان انجام شده است و انتظار می رود با برنامه ریزی و تعامل شهروندان درآینده نزدیک شاهد رفع محرومیت از اين استان باشیم.

در اين نشست علاوه بر برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري، مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان كردستان نيز در سخناني به گزارشي از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در راستاي كمك به مردم نيازمند و همچنين مستمري بگيران تحت پوشش اين نهاد در سطح استان پرداخت.