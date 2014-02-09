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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۱

زاهدي:

توانمند سازی اقشار محروم جامعه اولویت مسئولان كردستان باشد

توانمند سازی اقشار محروم جامعه اولویت مسئولان كردستان باشد

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان گفت: با توجه به بیات امام راحل در خصوص توجه به مستضعفین، اولویت مسئولان استانی باید توانمند سازی اقشار محروم جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در جشن کمیته همیاری و تشکل ‌های مردمی ستاد دهه فجر استان کردستان اظهار داشت: کمیته امداد اولین نهاد مقدسی بود که رهبر کبیر انقلاب آن را بنیانگذاری کرد و تحقق اهداف حضرت امام خميني (ره) یکی از اولویت های کاری است.

وی با اشاره به این مطلب که باید فاصله بین اغنا و فقرا در جامعه اسلامی کاهش یابد، افزود: یکی از تاکیدات دین مبین اسلام کمک به هم نوع است و انتظار مي رود كه در اين راستا شاهد اقدامات و برنامه ريزي هاي بهتري از سوي مديران و مسئولان استان كردستان باشيم.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: خوشبختانه تلاش برای خودکفایی مددجویان تحت پوشش یکی از برنامه های اصلی و اولویت های کاری کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در استان کردستان به شمار می رود و باید برنامه های متناسب با این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

زاهدی با اشاره به خدمات و برکات مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) در تمام حوزه ها و بخش ها طی سه دهه اخیر، یادآور شد: این نهاد مقدس که با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تاسیس شد با نوع مدیریت خاص توانست خدمات شایسته ای به خانواده های بی بضاعت ارائه دهد و امروز برکات آن در سراسر ایران اسلامی و در تمام بخش ها قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: مردم متدین کردستان با تکیه بر اعتقادات خود در بحث پرداخت زکات در کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است و این امر در تحقق اهداف رهبر انقلاب نقش بسزایی داشته است.

استاندار کردستان ضمن تاكي بر لزوم توجه به مسئله زكات در جامعه و هزينه آن در راستاي كاهش مشكلات مردم در اين استان ياداور شد: هزینه کردن زکات جمع آوری شده در محل خود هم اعتماد مردم را به دنبال دارد و هم می تواند در محرومیت زدایی نقاط مختلف جامعه به صورت همسان عمل کند.

زاهدی اظهار داشت: به یاری خداوند متعال تا کنون اقدامات خوبی در استان كرستان انجام شده است و انتظار می رود با برنامه ریزی و تعامل شهروندان درآینده نزدیک شاهد رفع محرومیت از اين استان باشیم.

در اين نشست علاوه بر برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري، مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان كردستان نيز در سخناني به گزارشي از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در راستاي كمك به مردم نيازمند و همچنين مستمري بگيران تحت پوشش اين نهاد در سطح استان پرداخت.

 

کد مطلب 2232311

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