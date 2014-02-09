مُهر نداشتن فضای نمایشگاهی بر پیشانی مرکز مازندران/ اطلاع رسانی ضعیف نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه سراسری کتاب مازندران 14 بهمن ماه با شرکت 400 ناشر و 40 هزار عنوان کتاب درکیلومتر جاده ساری – میاندرود در سالن وفائیان افتتاح شد.



نمایشگاه سراسری کتاب مازندران در حالی روز پایانی را در ایستگاه دهم طی می کند که مرکز استان مازندران از یک فضای نمایشگاهی مناسب بی بهره است و شاید وجود مرکز نمایشگاهی تلار قائمشهر در فضایی غیر از مرکز استان بنابر سیاستهای وزارتخانه (که نمایشگاه هر استانی باید در مرکز آن استان برگزار شود) امکان پذیر نباشد ولی وجود این کاستی ها در مرکز استان می تواند در افزایش بهره وری نمایشگاه کتاب تاثیر گذار باشد.

لزوم استفاده از نظرات مشاوره ای اساتید دانشگاهها و دانشجویان در برپائی نمایشگاه

دکتر حسن مبینی رئیس دانشگاه پیام نور واحد ساری و یکی از چهره های علمی استان و شهرستان یکی از بازدیدکنندگان این نمایشگاه به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به اینکه از نمایشگاه های سالهای قبل نیز بازدید داشتم نمایشگاه امسال به نسبت خوب بود اگرچه اینگونه نمایشگاه ها می تواند در فضائی بهتر و در خور شان اصحاب علم و پژوهش برگزار شود.



وی در خصوص فضا سازی نمایشگاه خاطر نشان کرد: وجود راهنمای غرفه جلوی درب ورودی نمایشگاه شامل انتشارات حاضر در نمایشگاه و نیز عناوین می تواند مخاطبین را در دسترسی به نیازها کمک کند.



رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ساری با بیان اینکه دهمین نمایشگاه سراسری کتاب مازندران در حوزه های تخصصی نمی تواند پاسخگوی نیاز مخاطبین باشد ابراز داشت: اگر قبل از برگزاری نمایشگاه با اساتید دانشگاهی و افرادی که اهل پژوهش و تحقیق می باشند در زمینه چگونگی برپائی نمایشگاه و نیز منابع مورد نیاز حوزه دانشگاهی نظرات مشاوره ای دریافت شود می تواند در ارتقا سطح کیفی نمایشگاه تاثیرگذار باشد.

دکتر مبینی به جای خالی برخی از انتشارات تخصصی و دانشگاهی در نمایشگاه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه این گونه نمایشگاه ها فضایی است که اصحاب علم و دانش از آن استفاده می کنند بایستی نگاه ویژه و تخصصی در این زمینه صورت گیرد.



300عنوان کتاب در حوزه مهارتی داشتیم/ اگر اطلاع داشتیم با قوت شرکت می کردیم



عبدالرضا شریعت نژاد، مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این چند روز سومین بار است که به نمایشگاه می آیم گفت: اساسا وجود نمایشگاه کار خوبی است به ویژه آنکه با تخفیف همراه می باشد، چراکه اهل علم از ثروت کم بهره یا بی بهره هستند .



وی با مروری بر نمایشگاه های سال قبل ابراز داشت: دهمین نمایشگاه سراسری کتاب مازندران از لحاظ تعداد شرکت کنندگان خوب است ولی از لحاظ کیفی نسبت به سالهای قبل ضعیف تر بوده است .



مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در ادامه با بیان اینکه خرید هایی در حوزه تخصصی ام داشتم گفت: بیشتر کتابها را در سطح عمومی دیدم بطوریکه کتابهای در سطح عمومی، رمان، تاریخ عمومی(نه تخصصی) و مسائل مذهبی – دینی از سطح کیفی خوبی برخوردار بودند.



شریعت نژاد خاطر نشان کرد: اگر در مقطعی از تحصیل باشی و یا به عنوان محقق یا پژوهشگر کتابی که در حد مرجع و منبع باشد در نمایشگاه پیدا نمی کنی و باید به همان خیابان انقلاب تهران مراجعه کنید.



وی با بیان اینکه در سال گذشته حوزه های مرتبط با دفاع مقدس را قوی دیدم و توانستم کتابهای نابی در این حوزه تهیه کنم گفت: فضای نمایشگاه امسال بهتر از فضای سال گذشته است و ما که در مرکز استان هستیم دسترسی بهتر به این فضا داریم و شاید با ترافیک کمتری در مسیر روبرو بودیم.



مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به اینکه دو جوان از چالوس را دیدم که برای بازدید از نمایشگاه آمدند افزود: امیدوارم شرایطی فراهم شود تا عزیزان ما در غرب استان نیز از این خدمات فرهنگی بتوانند بهره لازم و کافی را داشته باشند.



شریعت نژاد با اشاره به اینکه جای برخی از انتشارات تخصصی چون انتشارات "امیرکبیر"، نشر "نی"، نشر" آگاه" مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک در این نمایشگاه خالی است بیان داشت: در سال جاری سازمان فنی و حرفه ای نزدیک به 300عنوان کتاب در حوزه مهارتی داشتیم بطوریکه اگر به ما اطلاع داده می شد با اختصاص یک غرفه به این بخش با قوت شرکت می کردیم.

طبق قانون نمایشگاه ، کتابهای با قیمت تعویضی با برچسب عرضه نمی شود/ مدارس بازدید نکردند



هادی عبدی مسئول غرفه انتشارات انجمن فرهنگی زنان ناشر با بیان اینکه این انتشارات 32عضو خانم دارد که بیشتر آنها از تهران هستند تصریح کرد: انتشارات در زمینه های عمومی، کودک و دانشگاهی و..برای عرضه کتاب در این نمایشگاه شرکت نمود.



وی افزود: با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب یک حرکت عظیم فرهنگی است بهتر است که قبل از برپائی، جو نمایشگاهی در سراسر استان و شهر برای مردم ایجاد شود .



مسئول غرفه انتشارات انجمن فرهنگی زنان ناشر ، با بیان اینکه در سال قبل نیز در نمایشگاه سراسری کتاب مازندران شرکت کردم بیان داشت:اگرچه فضای سال قبل از لحاظ نظافت فضای نمایشگاهی نبود ولی امسال فضا خوب بود ولی با توجه به سردی فضائی که داشتیم از لحاظ تعداد بازدیدکنندگان برای ما ضعیف بود.



عبدی اظهار داشت: عوامل زیادی می تواند بر تعداد بازدیدکنندگان اثرگذار باشد که شامل سردی هوا و فضای نمایشگاه، تمکن مالی افراد در اختصاص بخشی از درآمد به موقوله کتاب و تبلیغات است که شاید ضعیف بودن هرکدام در جای خود سبب کم شدن بازدیدکنندگان شده باشد.



وی ابراز داشت: اگر استقبال از نمایشگاه صورت گیرد حتی فروشی نباشد بهتر است از حالتی که استقبال اندک باشد.



مسئول غرفه انتشارات انجمن فرهنگی زنان ناشر گفت: با جای خالی حضور مدارس در نمایشگاه روبرو بودیم که شاید به خاطر سردی هوا یا تعطیلی مدارس بود.



عبدی با اشاره اینکه ،اینگونه نمایشگاه های در سراسر کشور برگزار می شود گفت: 3 نکته مهم می تواند در بهبود یک نمایشگاه تاثیرگذار باشد که شامل؛ تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون، استفاده از محل نمایشگاهی مناسب و مبلغ بنی که برای خرید کتاب می فروشند می باشد.



وی در خصوص عرضه تازه های انتشارات گفت: بنابر قانون نمایشگاهی ما موظف هستیم که تنها از انتشارات نیمه دوم سال 88 به بعد را که برای انتشار از ارشاد مجوز دارند در نمایشگاه عرضه کنیم و هرگونه کتاب های برچسبی یا قیمت تعویضی با برچسب در نمایشگاه عرضه نمی شود.





حمید فولادی نیز یکی دیگر از غرفه داران در نمایشگاه و از شهر مقدس مشهد به خبرنگار مهر می گوید: محصولات و کتابهایی که در این غرفه عرضه کرده از انتشارات"تولد"است که کتابهایی در حوزه علمی- آموزشی گروه سنی کودکان و نوجوانان دارد که شامل کتابهایی در خصوص تمام کارهای سه بعدی حرکتی، سه بعدی شگفتی های بدن انسان، جهان ، قصه های پیامبران(داوود، یونس و دانیال) و نیز کتابهائی در بحث خلاقیت کودکان است.



وی که خود مسوول مرکز تخصص تجهیزات کمک آموزشی می باشد با بیان اینکه حداقل حضور در 50 نمایشگاه را تجربه کردم اظهار داشت:موارد مهم در مقوله کتاب مخاطب شناسی است که بایستی در عرضه کتاب در این غرفه ها توجه شود بطوریکه صرف پرکردن غرفه ها و عدم توجه به نیازسنجی جامعه مورد نظر نمی تواند نیازهاررا پاسخگو باشد.



مسوول غرفه انتشارات"تولد" با تاکید بر اینکه فضای نمایشگاهی مناسب در استان وجود ندارد و روز اول با سردی که وجود داشت اگر ادامه می یافت من می رفتم وبا توجه به اینکه شنیدیم سردی هوای استان در چند روز اخیر بی سابقه بود افزود: وسایل گرمایشی هم که در این فضا تعبیه شد با وجود گرمای نسبی که ایجاد می کند یک آلاینده نیز شده بطوریکه دوده سیاه را می توان بر روی کتابها دید.



فولادی با اشاره به اینکه اگر سال بعد این فضا با این شرایط برای نمایشگاه استفاده شود من شرکت نمی کنم گفت: تعداد بازدیدکنندگان برای من رضایت بخش نبود و اصلا فکر نمی کردم که مازندران اینگونه باشد.



وی اضافه نمود: حضور دانش آموزان مدرسه را در نمایشگاه نداشتیم و تنها مدرسه ای که حضور داشت از شهرستان بهشهر بود.



مسئول مرکز تخصصی تجهیزات کمک آموزشی اندیشه، بازدید از نمایشگاه را در روزهای پنج شنبه و جمعه خوب عنوان کرد و تصریح کرد: در 19بهمن ماه از ساعت 9صبح تاکنون که یک بعد از ظهر است صورتحساب امروز و تعداد تراکنشهای دستگاه کارت خوان غرفه انتشارات"تولد" فقط 8تا است.



وی با یادآوری اینکه برخی شرایط در نمایشگاه مانند پذیرائی و ناهار بسیار خوب بود و جای تشکر دارد برمخاطب شناسی و نیازسنجی در خصوص عرصه محصولات فرهنگی و کتاب در نمایشگاه توسط ناشران تاکید کرد .



مسوول غرفه انتشارات"تولد" افزود: بهتر است حداقل اندازه ای که نیاز است کتاب آورده شود و من اعتقاد دارم 4کارتن کتاب بیارم و همه به فروش برسد بهتر از حالتی است که 10کارتن کتاب بیارم و 8تا برگردانده شود.

فولادی در پایان با بیان اینکه در برپایی اینگونه نمایشگاه ها دقیقه 90 همه کارها را نگذاریم بلکه با برنامه ای مدون در افزایش بازدهی آن تلاش شود اظهار داشت: از استان مازندران بیشتر از این انتظار داشتیم و امیدواریم در سال بعد با برنامه ریزی بهتر در خصوص فضا شاهد حضور چشمگیر مردم استان مازندران از این نمایشگاه باشیم.



روز جمعه 100میلیون بن یارانه ای برای خرید کتاب فروخته شد/ از تبلیغات سنتی استفاده نکردیم



عباس زارع، مدیر اجرایی دهمین نمایشگاه سراسری کتاب مازندران با بیان اینکه این نمایشگاه شامل 300غرفه با حضور 400ناشر و بیش از 40هزار عنوان کتاب است به خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه امسال با افزایش بازدیدکنندگان روبرو بودیم و این در صورتی است که شرایط جوی نیز به سبب کاهش دمای هوا استان نیاز مساعد نبوده است.



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه این نمایشگاه در روزدوشنبه 14بهمن ماه بازگشائی شد بیان داشت: تا روز جمعه بیش از 80درصد از بن یارانه ای کتاب هزینه شد.



زارع به برنامه های جمعی نمایشگاه اعم از ؛ زن فرهنگ مطالعه و خانواده،اجرای برنامه های عروسکی متنوع، دیدار کودکان با کتاب و رونمائی از چند کتاب حوزه کودکان، اجرای فضای بومی – محلی در قسمت بیرونی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: سعی کردیم با وجود نداشتن فضای خوب نمایشگاهی در مرکز استان فضاسازی نمایشگاه، فضاسازی خوب و نمایشگاهی باشد.



وی در خصوص تبلیغات برپائی نمایشگاه با تاکید بر اینکه سعی شد فرهنگ تبلیغات نهادینه شود اظهار کرد: در جهت تبلیغات نمایشگاه برخلاف دستگاه های دیگر از تبلیغات سنتی مانند داربست و تیربرق استفاده نشد بطوریکه از پل های عابر پیاده، بیل بوردها و نیز استندها در این امر بهره بردیم.



مدیر اجرائی دهمین نمایشگاه سراسری کتاب مازندران افزود: با این اقدامات تلاش کردیم دیگر دستگاه ها نیز برای تبلیغات از این روش و سمت و سو استفاده کنند و فرهنگ تبلیغات به نحو درست نهادینه شود.



زارع با تاکید بر اینکه زمان نمایشگاه تمدیدی نمی شود و پایان آن ساعت 8شب روز یکشنبه 20بهمن ماه است گفت: علی رغم کاستی هائی که وجود داشت و مدارس نیز تعطیل بود فضائی فراهم شد تا خانواده ها به اتفاق فرزندان از این نمایشگاه دیدن کنند به طوریکه در روز جمعه 100میلیون تومان بن یارانه ای برای خرید کتاب فروخته شد.