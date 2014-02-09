آزادي 200 زنداني جرایم غيرعمد/كمك هاي ستاد ديه به زندانيان جرایم غيرعمد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله گرجی زاده شامگاه شنبه در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان كرستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: زندانیانی که به دلیل جرایم غیر عمد و عاجر بودن از پرداخت دیه ماهه ها و سال ها در زندان بودن به لطف شهروندان متدین استان به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر در استان زندانیانی هستند که به دلیل تصادفات، نفقه و مهریه در زندان به سر می برند و خود و خانواده آنها در معرض هر گونه مشکلی قرار دارند، افزود: ستاد دیه استان با کمک مردم خیر توانسته از ابتدای سال تا کنون 200 زندانی جرایم غیر عمد را آزاد کند و در کاهش معضلات اجتماعی نقش بسزایی را ایفا کند.

مدیرکل زندان های کردستان در ادامه سخنان خود در اين جلسه بیان کرد: رسیدگی به پرونده های زندانیان جرایم غیر عمد و ساماندهی آنها یکی از اولویت های کاری اداره کل زندان های استان است و انتظار می رود به کمک ستاد دیه زمینه برای آزاد کردن تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیر عمد استان فراهم شود.

گرجی زاده با بیان این که ستاد دیه استان کردستان یکی از ستادهای توانمند و برتر کشور است، یادآور شد: این امر نشان از متدین بودن و خیر بودن مردم استان کردستان است و به همين دليل انتظار مي رود كه در راستاي برگزاري برنامه هاي اين چنين بيشتري شاهد كاهش شمار زندانيان جرائم غيرعمد در استان كردستان باشيم.

وی گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب و همکاری ستاد دیه تا پایان سال جاری تعدادی ديگر از زندانیان جرایم غیر عمد در استان كرددستان از بند آزاد شده و به اجتماع بازگردند.

مدير كل زندانهاي استان كردستان در پايان گفت: اداره كل زندانهاي استان كردستان در حوزه هاي فرهنگي برنامه هاي خوبي را در دستور كار قرار داده و در اين راستا نيز از تمامي ظرفيت هاي در اختيار بهره برداري مي كند.