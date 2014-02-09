به گزارش خبرنگار مهر، هدایت‌ الله جمالی ‌پور عصر شنبه در حاشیه آیین تجدید میثاق با آرمان های رفیع امام راحل(ره) به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که به همراه شماری از مسئولان شهرستان در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امام راحل(ره) ولی نعمت تمامی ملت ایران هستند، دلیل تجدید میثاق با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعلام این حقیقت روشن است که به تمامی آرمان های ایشان و شهدای پایبند هستیم و با مدنظر قرار دادن وصیتنامه حضرت امام(ره) در طول دوران مسئولیت به عنوان چراغ راه دولتمردان و ملت عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به راهپیمایی روز 22 بهمن و اهمیت حضور گسترده در آن خاطرنشان کرد: روز 22 بهمن به عنوان یک مناسبت مهم و جشن ملی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده که بی شک امسال این مناسبت ارزشمند که آزادی مردم ایران را فراهم کرده، پرشکوه تر از سالیان گذشته گرامی داشته می شود.

این مسئول ادامه داد: از تمامی ملت ایران به ویژه مردم شریف، ولایی و همیشه در صحنه شهرستان ری درخواست می شود که در راهپیمایی روز 22 بهمن حضوری پرشور و گسترده داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: روز پیروزی انقلاب اسلامی مناسبتی است که به جریان های سیاسی تعلق ندارد بلکه متعلق به تمامی مردم ایران است، لذا مشاهده می شود که تمامی جریان های سیاسی در راهپیمایی 22 بهمن حضور دارند، بی شک حضور در راهپیمایی علاوه یک تکلیف، تعهدی اخلاقی به تمامی شهدا و امام راحل(ره) نیز محسوب و سبب توسعه و پیشرفت میهن اسلامی می شود.

افزایش قدرت چانه زنی دولت در مذاکرات با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن

جمالی ‌پور با بیان اینکه حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن قدرت چانه زنی دولت در مذاکرات را افزایش می دهد، گفت: مردم کشورهای مختلف جهان مناسبت های ملی خود را بسیار خوب تکریم می کنند، از این رو22 بهمن بعنوان جشن ملی کشورمان باید پرشکوه برگزار شود، بنابراین از تمامی مردم ایران دعوت می شود شرکت در این راهپیمایی را جدی تلقی کرده و حضوری پرشور در آن داشته باشند.

فرمانداری ویژه ری ادامه داد: در حال حاضر دولت یازدهم در حال مذاکره است و این راهپیمایی می تواند قدرت چانه زنی دولت را افزایش دهد چراکه رقبا و دشمنان برمبنای راهپیمایی 22 بهمن در جریان مذاکرات به ارزیابی خواهند پرداخت، هر قدر این راهپیمایی با شکوه تر برگزار شود مطمئناً رقبا امتیاز بیشتری به ایران واگذار و عقب نشینی خواهند کرد.

وی عنوان کرد: در این شرایط حساس همه جریان های سیاسی، تمامی سلایق و تمامی ادیان با حضور پرشکوه خود می توانند در راستای کمک به دولت و همچنین برای عظمت انقلاب اسلامی ایران گام بردارند.

این مسئول اضافه کرد: تمامی ملت ایران مدیون خون شهدا هستند و از آنجایی که این انقلاب حاصل خون شهداست پس باید در راستای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی تلاشی وافر داشت.

جمالی ‌پور در پاسخ به پرسشی درباره درس امام راحل(ره) برای حاکمان داخل و خارج از کشور اظهار داشت: توصیه های امام راحل(ره) می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع ساخته و با یک برنامه ریزی اصولی می توان در خصوص فرصت های موجود و تهدیدهای دشمن با دقت و به درستی عمل کرد.

فرمانداری ویژه ری اضافه کرد: اگر به توصیه های و رهنمودهای امام خمینی(ره) درست عمل شود قطعاً اعتماد عمومی در جامعه افزایش یافته و دلبستگی به نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد، از این رو مسئولان و ملت ایران می توانند در سایه همکاری و تعاملی سازنده در راستای توسعه منافع جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند.

دیپلماسی امام خمینی(ره) در ارتباط با منافع کشور و ملت ایران بود

به گفته وی، دیپلماسی امام خمینی(ره) در ارتباط با منافع کشور و ملت ایران بود، شناخت تهدیدها، فرصت ها و موقعیت ها بهترین مسیری است که امام(ره) در دوران حیات پر برکتشان به حاکمان سیاسی آموختند، نوع و شیوه مدیریت امام راحل(ره) در دوران دفاع مقدس و پس از جنگ بسیار آموزنده است، بنابراین مسئولان و ملت ایران با توجه به وصیتنامه ایشان می توانند کشور را به سرمنزل مقصود برسانند.

این مسئول تصریح کرد: باید ملت ایران در تمامی عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت داده شوند، حضور مردم درعرصه های مختلف داخلی و خارجی نظام را مستحکم تر و پایدارتر می سازد.

دفاع جوانان از دستاوردهای انقلاب اسلامی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو نیز در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: تجدید میثاق با آرمان های امام راحل(ره) نشانه این است که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون مقابل دشمنان انقلاب و نظام ایستادگی کرده و از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع خواهد شد.

داوود عموحیدری ادامه داد: حضور پرشور و گسترده تمامی آحاد امت اسلامی در راهپمایی 22 بهمن می تواند تمامی آن خواسته هایی که دور از شأن و منزلت جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا و دولت های اروپایی در صدد به دست آوردنش هستند، بی پاسخ بماند.

وی با بیان اینکه حفاظت و پاسداشت از دستاوردهای انقلاب اسلامی بر عهده همه آحاد ملت اسلامی به ویژه جوانان و نوجوانان است، افزود: ملت ایران در دوران بعد از انقلاب و طی 35 سال گذشته اثبات کرده اند که در هیچ زمینه ای از اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی عقب نشینی نکرده و مقابل زیاده خواهی های اروپایی ها و آمریکا ایستادگی می کند.

این مسئول با تأکید بر لزوم افزایش سطح اطلاعات و آگاهی بخشی به نونهالان و نوجوانان درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: خوشبختانه نظام مقدس اسلامی توفیقات بسیار مهمی در خصوص دستاوردهای علمی و همچنین در سایر حوزه ها کسب کرده است و نگهداری، حفاظت و پاسداشت از حریم این دستاوردها بر عهده همه آحاد ملت و به خصوص نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم متعلق به امام عصر(عج) است.

عموحیدری تصریح کرد: با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن می توان مقابل زیاده خواهی های دشمنان انقلاب که هر روز در برخوردها و صحبت هایشان اعلام می کنند به صورت قاطع ایستاد و مشتی محکم بر دهان یاوه گویی ها و زیاده خواهی های دشمنان زد.

شهردار منطقه 20 تهران نیز با اشاره به آن سخن مشهور امام راحل(ره) که فرمودند: "انقلاب ما انفجار نور بود" اظهار داشت: انقلاب ما انفجار نور بود زیرا به خواست خدا، رهبری پیامبر گونه حضرت امام خمینی(ره) و ایثار و از خود گذشتگی شهدا و جانبازان در هشت سال دفاع مقدس حاصل شده، از این رو این انقلاب و موهبت الهی با تلاش بسیاری به ثمر نشسته و حال همچون امانتی گرانبها در دست مسئولان است، امروز نیز باید با هدایت و رهبری مقام معظم انقلاب این مسیر را ادامه داد تا به سر منزل مقصود رسید.

منصور کتانباف ادامه داد: خوشبختانه ملت ایران به روز 22 بهمن به عنوان یک تکلیف شرعی و ملی نگاه می کنند، روزی ملی که هر سال با شکوهتر از سال گذشته برگزار شده و امسال نیز همانگونه خواهد بود؛ شهرداری ری امسال به مانند سنوات گذشته تسهیلات ویژه ای را در اختیار مردم شهرستان ری در روز 22 بهمن قرار می دهد.

بر پایه این گزارش، در مراسم یاد شده شرکت کنندگان با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره بزرگ مرد دوران، حضرت امام خمینی(ره) را گرامی داشتند.

همچنین مسئولان در ادامه این آیین با حضور بر سر مزار همسر فداکار امام راحل(ره)، ضمن قرائت فاتحه برای این بانوی مکرمه از خدمات ارزشمند او در دوران انقلاب اسلامی تجلیل کردند.