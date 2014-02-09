ملت ایران در راهپيمايي 22 بهمن یك بار ديگر چشم جهانيان را خيره خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه که در آستانه یوم الله 22 بهمن و با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منشر شده، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ الْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ

روزهاي پر حماسه بهمن پنجاه و هفت، هيچ‌گاه از ياد ملت غرور آفرين وحماسه دوست ايران نخواهد رفت؛ بويژه لحظات دل‌انگيز ورود امام عظيم الشأن انقلاب (ره) به ميهن اسلامي و دهه مباركه فجر كه همواره با ياد شهيدان گلگون كفن انقلاب و عزم پولادين زن و مرد ايراني براي سرنگوني رژيم منحوس طاغوت همراه بود. ملت سرافراز ايران فراموش نمي‌كند كه انقلاب اسلامي تحقق وعده الهي و مصداق بارز كريمه «ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم» بود.

به راستي چگونه ملتي با دست خالي توانست در برابر رژيمي بايستد كه دنياي غرب به سركردگي امريكا و انگليس تا آخرين لحظات از آن حمايت مي‌كردند؟! به راستي چگونه ملتي با دست خالي توانست در برابر رژيمي بايستد كه تا بن دندان مسلّح شده بود و امكانات مالي و تسليحاتي غرب برخوردار بود؟! آيا جز رهبري مقتدرانه امام عزيز وادامه راه آن امام توسط مقام معظم رهبري «مدظله العالي» اعتقاد زن و مرد ايراني به وعده نصرت الهي بود؟!

در ادامه اطلاعیه جامعه مدرسین تصریح شده است: اكنون كه سي و پنج سال از انقلاب شكوهمند مي‌گذرد؛ ملت شريف ايران، ملتي مقتدر، پيشرفته، عزّتمند، و سرآمد در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است؛ تحريم‌ها، تهديد‌ها، جنگ تحميلي، تلاش‌هاي مذبوحانه بين المللي، ترورها، طراحي كودتاها و فتنه‌هاي پيچيده، هيچ كدام نتوانسته جلوي پيشرفت معنوي و مادي ايران اسلامي را بگيرد؛ آنچه چشم جهانيان را خيره ساخته همين عزم پولادين و اعتقاد راسخ ملت ايران است.

به حتم، تلاش‌هاي مذبوحانه امروز دولت‌هاي غربي، بويژه امريكا، در موضوع برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران نيز راه به جايي نمي‌برد؛ ملت ايران فراموش نمي‌كند كه رژيم ايالات متحده امريكا و ياران اروپايي او تا آخرين لحظه از رژيم شاه حمايت مي‌كردند و در جنگ با ايران با رژيم بعثي عراق همدست شده‌ بودند. از اين‌رو در راهپيمايي 22 بهمن امسال نيز به نداي مقام معظم رهبري «مدظله العالي» لبيك خواهد گفت و يك بار ديگر چشم جهانيان را خيره خواهد ساخت.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن تبريك فرا رسيدن سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، آحاد ملت شريف ايران را به حضور پرشور در راهپيمايي 22 بهمن دعوت مي‌نمايد.

