رضایت مخاطبان از فیلم"ردکارپت"/ جلوه های ویژه منحصر به فرد در "چ" با نمونه های خارجی رقابت می کند

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: سومین روز جشنواره فیلم فجردر مشهد با شور و نشاط مردم حاضر در سینما همراه بود.

"ردکارپت"فیلمی با دستمایه طنز و کمدی

وی عنوان کرد: فیلم" ردکارپت" ساخته رضا عطاران یک کارگردان مشهدی فیلمی که با دستمایه طنز و کمدی همراه بود و حاشیه های جشنواره کن در برلین را به تصویر در آورده بود.

طباطبائی ادامه داد: این فیلم فضای مفرح و شادی را به وجود آورده بود به خاطر موسیقی و صحنه های شاد در آن مردم تماشاچی از دیدن آن احساس رضایت داشته و لذت بردند.

فیلم" پنج ستاره" ملودرام بود

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با اشاره به فیلم" پنج ستاره" ساخته مهشید افشار زاده، افزود: این فیلم بر عکس فیلم " ردکارپت" فیلمی ملودرام بود.

وی ابراز کرد: این فیلم به لحاظ ساختار و داستان کاملا حرفه ای ساخته شده بود و خانم افشار زاده را با ساختن این فیلم به لحاظ قالب و داستان خیلی خوب، چندین گام جلو پرتاب کرد.

طباطبائی ادامه داد: برای نوشتن قصه و داستان عنصر تالیق بسیار کار ساز است و در این کار این عنصر بسیار شاخص و برجسته دیده می شد.

همه فیلم ها رضایت بخش بوده است

وی در ادامه با اشاره به فیلم های اکران شده تاکنون در جشنواره فیلم فجر مشهد اظهار کر د: تا امروز هر فیلمی که در جشنواره اکران شده است فیلم های بسیار خوبی بوده اند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی افزود: در فیلم های " ملبورن"، " ردکارپت" ، " پنج ستاره و به ویژه فیلم "چ" انتظار این همه زیبایی و کیفییت بالا را نداشتم و همه فیلم ها رضایت مخاطبان مشهدی را جلب کرده است.

وی ابراز کرد: همه فیلم ها اکران شده تا امروز به لحاظ قصه و بازی و تکنیک های بازیگران در حد بالایی بوده اند و فیلمی مثل "چ" به لحاظ افکت و اسپشیال و جلوه های ویژه منحصر به فرد بود.

رقابت جلوه های ویژه منحصر به فرد در "چ" با نمونه های خارجی

طباطبائی ادامه داد: تاکنون نمونه های این جلوه های ویژه منحصر به فرد در هیچ فیلمی دیده نشده است و این نشان می دهد که سینمای ما دارد خود را در همه جهات تجهیز می کند.

وی ابراز کرد: به لحاظ نویسندگی هم نمونه های فیلم های امسال بسیار عالی است و بازی های بازیگران و کارگردانی های فوق العاده است و می توان گفت امسال جشنواره فیلم فجر بهترین و منحصر به فرد ترین فیلم ها را ارائه کرده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی در پایان از مردمی که موفق به دیدن فیلم ها نشده اند خواست حتما فیلم های جشنواره را بعد از اتمام ببینند چرا که فیلمی مثل"چ" با نمومنه های خارجی هم رقابت می کند.

گفتنی است شب گذشته بعضی از مردم برای تماشای فیلم در سینما هویزه مشهد به خاطر ازدحام جمعیت روی پله های سالن اکران نشسته بودند و باز هم خبرنگاران برای ورود به سالن اکران با مشکل مواجه شدند.