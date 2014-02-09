ورود مذاکره‌ کنندگان طالبان به وزیرستان با هدف گفتگو با دولت پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از ورود ابراهیم‌ خان و سیدیوسف مذاکره‌ کنندگان طالبان پاکستان به میرانشاه وزیرستان شمالی با هدف گفتگو با دولت اسلام‌ آباد و کمک به توقف درگیریها بین شبه‌ نظامیان و دولت خبر داد و نوشت این دو نفر هم اکنون برای دیدار با شماری از اعضای طالبان به مکانی نامعلوم رفته اند.



این در حالی است که رسانه های پاکستانی روز گذشته از استعفای یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده طالبان برای حضور در ادامه مذاکرات پس از برگزاری اولین نشست نمایندگان طالبان و دولت با هدف تعیین نقشه راه مذاکرات صلح این کشور در پنجشنبه گذشته در اسلام آباد خبر دادند.



مولانا عبدالعزیز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد در واکنش به درخواست نمایندگان دولت پاکستان برای برگزاری مذاکرات صلح در چارچوب قانون اساسی اعلام کرد که تنها در صورت حذف این پیشنهاد و گنجاندن یک بند درباره قانون شریعت در این توافقات پای میز مذاکرات حاضر می شود.