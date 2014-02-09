ابراهیم حسنبیگی نوسنده معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تالیف سومین مجلد از مجموعه رمانهای نوجوانانه خود گفت: از مجموعه سهگانه چراغ جادو، اثری با عنوان «گیسو و چراغ جادو» را برای انتشار در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گذاشتهام که بنا بر اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان قرار است تا نمایشگاه بینالمللی کتاب سال آینده منتشر شود.
به گفته حسن بیگی این کتاب در فضای تلفیقی میان واقعیت و رویا شکل میگیرد و تم اصلی آن بیان این درس به مخاطبان نوجوان است که باید برای رسیدن به آرزوهایشان تلاش کنند و در کنار آن تلاش برنامهریزی هم داشته باشند.
پیش از این دو مجلد از این سری رمان با عنوان «صوفی و چراغ جادو» و «امیرحسین و چراغ جادو» منتشر شده است.
وی در ادامه از تالیف مجموعه 10 جلدی قیامهای شیعه برای نوجوانان خبرداد و گفت: این مجموعه که از سوی انتشارت مدرسه در دست تالیف قرار دارد به معرفی و چگونگی شکلگیری قیامهای شیعیان در طول تاریخ برای مخاطبان نوجوان میپردازد.
حسنبیگی افزود: قیامهایی مانند قیام زیدبن علی، یحییابن زید، سربهداران، آلبویه و مرعشیها از جمله حرکتهای دینی تاریخی معرفی شده در این مجموعه به شمار میرود.
به گفته حسنبیگی هفت مجلد از این مجموعه تاکنون تالیف و در اختیار ناشر قرار گرفته است و سه مجلد باقیمانده از آن نیز در دست تالیف قرار دارد.
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