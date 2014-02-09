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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

در قالب یک مجموعه منتشر می‌شود؛

شرح قیام‌های شیعیان برای نوجوانان به روایت حسن‌بیگی

شرح قیام‌های شیعیان برای نوجوانان به روایت حسن‌بیگی

ابراهیم حسن‌بیگی مجموعه 10 جلدی قیام‌های شیعی را برای معرفی این حرکت‌های دینی تاریخی به نوجوانان به زیر چاپ برد.

ابراهیم حسن‌بیگی نوسنده معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تالیف سومین مجلد از مجموعه رمان‌های نوجوانانه خود گفت: از مجموعه سه‌گانه چراغ جادو، اثری با عنوان «گیسو و چراغ جادو» را برای انتشار در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گذاشته‌ام که بنا بر اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان قرار است تا نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال آینده منتشر شود.

به گفته حسن بیگی این کتاب در فضای تلفیقی میان واقعیت و رویا شکل می‌گیرد و تم اصلی آن بیان این درس به مخاطبان نوجوان است که باید برای رسیدن به آرزوهایشان تلاش کنند و در کنار آن تلاش برنامه‌ریزی هم داشته باشند.

پیش از این دو مجلد از این سری رمان با عنوان «صوفی و چراغ جادو» و «امیرحسین و چراغ جادو» منتشر شده است.

وی در ادامه از تالیف مجموعه 10 جلدی قیام‌های شیعه برای نوجوانان خبرداد و گفت: این مجموعه که از سوی انتشارت مدرسه در دست تالیف قرار دارد به معرفی و چگونگی شکل‌گیری قیام‌های شیعیان در طول تاریخ برای مخاطبان نوجوان می‌‌پردازد.

حسن‌بیگی افزود: قیام‌هایی مانند قیام زید‌بن علی، یحیی‌ابن زید، سربه‌داران، آل‌بویه و مرعشی‌ها از جمله حرکت‌های دینی تاریخی معرفی شده در این مجموعه به شمار می‌رود.

به گفته حسن‌بیگی  هفت مجلد از این مجموعه تاکنون تالیف و در اختیار ناشر قرار گرفته است و سه مجلد باقی‌مانده از آن نیز در دست تالیف قرار دارد.

کد مطلب 2232338

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