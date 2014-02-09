رهبری واحد و اتحاد انقلاب را به پیروزی رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدای شهرستان زنجان افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران با رشادتها و تدابیر و مدیریت مدبرانه امام خمینی (ره) به پیروزی رسید .

وی با اشاره به اینکه جمع بسیاری از مردم کشورمان در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کردند اظهار داشت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند تاریخ دو مشخصه دارد امتحان و عبرت جزو این مشخصه‌ها است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به منویات حضرت امام خمینی (ره) درباره ساده زیستی اشاره کرد و گفت: اگر ساده زیستی در میان مردم از بین برود برابر با مرگ ارزش‌ها است.

وی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران مانند یک معجزه است چرا که قبل از انقلاب کشورهای غربی با هم متحد بودند و علیه ایران توطئه چینی می کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکیدکرد: جوانان باید قدر این روزها و انقلاب را بدانند چرا که این انقلاب برای تثبیت خود، جوانان زیادی را از دست داده است.

سردار عروج به دهه چهارم انقلاب اشاره کرد و افزود: امروز مردم از جهاد اصغر خارج شده و باید آمادگی لازم برای جهاد اکبر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه حماسه حسینی دارای شرایط خاصی است گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران مانند یک معجزه است.

سردار عروج گفت: بنیاد اعتقادی انقلاب اسلامی متصل به قیام امام حسین(ع) در کربلا است و از منظرهای مختلف شباهت های بسیاری با این قیام تاریخی دارد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران شباهت بسیاری به قیام امام حسین (ع) دارد افزود: برای پیروزی انقلاب خون های زیادی ریخته شد همانطور که برای پیروزی اسلام امام حسین با 72 تن از یاران خود در صحرای کربالا به شهادت رسیدند.

سردار عروج گفت: شهیدان مانند چراغ روشنی نگهبان ایران اسلامی هستند و باید همه آحاد جامعه قدر ایثارگری شهدا و جانبازان را بدانند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) با تدابیر خود انقلاب را به پیروزی رساندند، گفت: امام خمینی (ره) در راس انقلاب اسلامی ایران قرار دارند.



