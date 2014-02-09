كارگاه هاي آموزشي ائمه جماعات مدارس در مشهد مقدس آغاز شد

حجت الاسلام حسينعلي رحمتي با اعلام اينكه اين كارگاه ها در سال جاري برپا مي شود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:‌ اين كارگاهها تا كنون در نواحي یک، 5، 6 و7 تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه عناوين كارگاه هاي آموزشي ذكر شده ، روش هاي پاسخگويي به شبهات ديني و روشهاي تبليغ چهره به چهره است افزود:‌ روش هاي جذب جوانان به نماز جماعت نيز از ديگر عناويني است كه در اين كارگاه هاي آموزشي تعليم داده خواهد شد.

وي با اشاره به حضور اساتيد برجسته، خبره و متخصص ادامه داد:‌ اين كارگاه ها با همكاري آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز برگزار مي شوند.

حجت الاسلام رحمتي با بيان اينكه تمام نواحي كه براي برگزاري اين دوره هاي آموزشي اعلام آمادگي كرده اند به نوبت شامل اين طرح خواهند شد از برپايي كارگاه هاي آموزشي مشابه در ساير نواحي در آينده نزديك خبر داد.

وي از برگزاري يك همايش كلي تاپايان سال با حضور ائمه جماعاتي كه امسال و سالهاي گذشته درمدارس فعال بوده اند در اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي خبر داد.