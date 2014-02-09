محمد انبارداران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی نیز همانند سایر هیئت های ورزشی استان قم در تعامل و همکاری نزدیک و جدی با اداره کل ورزش و جوانان اقدام به برگزاری رقابت ها و برنامه های ورزشی و فرهنگی ویژه دهه مبارک فجر و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه به مناسبت دهه مبارک فجر برای برگزاری رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی جام فجر برنامه ریزی مطلوبی صورت گرفت، افزود: رقابت های کشتی پهلوانی به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر در در قم برگزار شد و برترین های خود را شناخت.

رئیس هیئت ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی استان قم با اشاره به عنوان و تعداد اوزان پیش بینی شده برای برگزاری این پیکارها اضافه کرد: این دوره از مسابقات با عنوان یادواره شهدای ورزشکار استان قم و به صورت آزاد در پنج وزن برگزار شد.

وی بیان داشت: هیئت ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی از تمامی کشتی گیران و قهرمانان قم برای حضور در این رقابت ها دعوت به عمل آورده بود و این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و در اوزان 60، 70، 80، 90 و به اضافه 90 کیلوگرم به انجام رسید.

انبارداران با بیان اینکه رقابت برای کسب عنوان و اخذ بازوبند پهلوانی مسابقات کشتی پهلوانی جام فجر در قم تنها در وزن مثبت 90 کیلوگرم برگزار شد، افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، وزن کشی اوزان مختلف این پیکارها با یک کیلوگرم ارفاق انجام شد.

وی اظهار داشت: این رقابت ها با همکاری هیئت کشتی استان قم برگزار شد و به سه نفر اول هر وزن مدال، حکم و جایزه نقدی تعلق گرفت، ضمن اینکه در مجموع شاهد رقابت نزدیک، جذاب و تماشایی بین شرکت کنندگان بودیم و بازی هاز از سطح بالایی برخوردار بود.

برترین های مسابقات کشتی پهلوانی جام فجر در قم:

وزن 60 کيلوگرم: روح الله نعمتيان، زين العابدين آق شادلو و مهدي مراد حاصلي

وزن 70 کيلوگرم: سيدحسين موسوي، مهدي عطارد و عليرضا ربيعي

وزن 80 کيلوگرم: اسلام شکوهي راد، بهرام جلالي و مهدي رضايي کاشاني

وزن 90 کيلوگرم: علي زينتي رفاه، محمد علي حيدري و ابوالفضل شا حسيني

وزن به اضافه 90 کيلوگرم: داود يارجانعلي، حسين فتحي و علي اکبر حيدري