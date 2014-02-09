طرح نظارت تصویری در بازار کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسدی عصر شنبه در بازدید از بازار تاریخی کرمان بر بالا بردن سطح امنیتی بازار تاکید کرد.
وی افزود: آنچه که هم اکنون در این زمینه در بازار کرمان اجرا می شود مناسب نیست در واقع نگهبانی از بازار از طریق افرادی صورت می گیرد که آموزشهای لازم را فرا نگرفته اند و پیشنهاد می کنیم که استفاده از شرکتهای حفاظتی در دستور کار بازاریان قرار گیرد.
وی استفاده از این شرکتها و نیروهای آموزش دیده را در بالا بردن ظریب امنیت در بازار قابل توجه دانست.
اسدی عنوان کرد: از سوی دیگر اجرای طرح نظارت تصویری بر بازار بزرگ کرمان نیز می توان در این خصوص راهگشا باشد که باید در ابتدا هماهنگی های لازم با سازمان میراث فرهنگی در این خصوص انجام شود.
وی اجرای این طرح را توسط نیروی انتظامی راهگشا دانست و افزود: هزینه های طرح نیز توسط بازاریان تامین می شود.
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