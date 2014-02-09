نقد اجتماعی عطاران در "رد کارپت" انتزاعی است/ کمدی تلخی که مورد پسند شیرازی ها قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه بخشی از تماشاگران سینما در حالیکه سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز به نیمه نزدیک می شود نتوانستند برای دیدن "رد کارپت"به خاطر ستقبال گسترده مردم از این فیلم به سینما سعدی وارد شوند.

در حالیکه سانس نخست این فیلم در ساعت 16 نیز با ازدحام تماشاگران در خیابان های پیرامون سینما همراه شد، در سانس ساعت 20 این فیلم نیز جمعیتی قابل توجه رفت و آمد عادی خودروها و رهگذران را برای ساعاتی مشکل آفرین کرد.

در حاشیه نمایش این فیلم که توانست سلیقه مردم شیراز را به خود جلب کند، خبرنگار مهر با گروهی از تماشاگران گفت و گو کرد.

یک دانشجوی ارشد علوم سیاسی در این گفتگو "رد کارپت" گفت: در کل فیلم خوبی بود که بازی ها، فیلمبرداری و شوخی های زبانی آن بکر از آب درآمده است.

حسین امینی این فیلم را در سنجش با دیگر آثار جشنواره فیلم فجر شیراز با نمره قبولی بالا دانست و درباره سطح کیفی جشنواره در شیراز، خاطرنشان کرد: نامنظمی جشنواره در قیاس با دوره های پیشین مشهودتر است، به حدی که در روز نخست جشنواره فیلم "خط ویژه" به سانس های صبح نرسید در حالیکه بلیت فروشی شده بود. این موضوع تا آخرین لحظات ادامه داشت که در نهایت این فیلم در سانس 8 شب اکران شد.

وی جابه جایی فیلم ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: تماشاگرانی که در نبود اطلاع رسانی به موقع بلیت خریدند با جابه جایی فیلم شگفت زده شدند.

از سویی این تماشاگر پیگیر سینما، فروش اینترنتی بلیت را ناقص عنوان کرد و گفت: برخی از بخش های بالکن سینماسعدی و سالن کف آن از ردیف 1 تا 20 چون باید آنلاین فروخته می شد خالی ماند.

امینی جشنواره فیلم فجر را برای سینمادوستان دانست و افزود: بخشی از تماشاگران با دعوتنامه به جشنواره می آیند و همین موجب می شود تا 15 دقیقه پیش از آغاز فیلم هم بلیت فروشی انجام نگیرد.

نقد اجتماعی عطاران در رد کارپت انتزاعی است

محسن نطنج هم در این گفتگو "رد کارپت" را شایسته ارزیابی کرد و گفت: این فیلم از بابت اینکه جنسی از انتزاع را در بازی ها دارد که بیشتر بازی نکردن یا کم بازی کردن در عین بازی است مورد توجه من قرار گرفت.

این استاد دانشگاه بازی هنرپیشگان این فیلم را حرکت روی مرزی باریک از نقش آفرینی عنوان کرد و افزود: در این مرز ظریف تماشاگر میان مرز واقعیت و مستند می ماند.

وی که در عین پرداختن به رشته معماری به سینما علاقه دارد سینمای رضا عطاران را به سویی دانست که به مرور گونه ای از نقد اجتماعی را دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: نقد اجتماعی عطاران از نوع انتزاعی است که سمت و سوی عام تاریخی دارد. از این رو که وی وضعیتی اجتماعی را در فضای نقد اجتماعی می گنجاند.

این استاد دانشگاه فیلم عطاران را از جنس سینمای غیرقصه گو دانست و افزود: عطاران در "ردکارپت" در بازی و جنس سینمایی نسبت به موقعیت ها منفعل عمل نمی کند. چراکه این فیلم در ذات خود قصه، اینتراکتیو عمل می کند.

این تماشاگر ضعف فیلم را برشمرد و گفت: در جاهایی از "رد کارپت" نماهای انتقالی ضعیف و دارای تیک مشخص بود.

وی که "رد کارپت" را به عنوان نخستین فیلمی که در قالب جشنواره دیده است ابراز امیدواری کرد تا دیگر آثار به ویژه "خانه پدری" را نیز ببیند.

کمدی تلخی مورد پسند

یک بانوی کتابفروش هم با انتقاد از اینکه 20 دقیقه از ابتدای فیلم را به خاطر ازدحام از دست داده است، گفت: از آنجا که فکر می کردم با فیلمی کمدی روبه رو شوم، اما آن را یک کمدی تلخ دیدم که مورد پسندم قرار گرفت.

شیدا امامی موسیقی و کارگردانی "رد کارپت" را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: این فیلم بدین لحاظ و بازی هنرپیشه و فیلمبرداری از آثاری است که می توان به آن دل بست.

وی که تاکنون سه فیلم از آثار سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز را دیده است، تاکید کرد: رد کارپت سومین فیلمی است که از میان این سه به نظر من بهتر بود.

امامی افزود: شاید ردکارپت نتواند سلیقه منتقدان را جلب کند، اما شاید این توانایی را داشته باشد نظر مردم را با خود همراه کند.

این کتابفروش، جشنواره فیلم فجر شیراز را درگیر بی نظمی ها دانست و خاطرنشان کرد: متمرکز شدن فیلم ها در یک سینما اصلا خوب نیست، چراکه در دوره های پیشین تماشاگران از انتخاب های بیشتری برخوردار بودند.

وی دیگر عیب جشنواره را توزیع بلیت فیلم ها در میان سازمان ها عنوان کرد.

تجربه کارگردانی یک هنرپیشه روی فرش قرمز

در پیوند با این موضوع یک عکاس نیز در گفتگو با مهر دلیل انتخاب "رد کارپت" را علاقه به رضا عطاران و تجربه کارگردانی یک هنرپیشه عنوان کرد و گفت: چون ترجیح می دهم پیش از دیدن فیلمی مطلبی درباره آن نخوانم، بدون هیچ پیش زمینه ای به دیدن این فیلم آمدم تا نخستین اثری باشد که در این دوره جشنواره می بینم.

رضا قادری در ارزیابی جشنواره، خاطرنشان کرد: چون سینما سعدی در مرکز شهر قرار دارد از بابت در دسترس بودن بهترین گزینه ممکن است، اما اگر سینمایی همچون سینما پرسیا بازسازی شده بود می توانست با امکاناتی که دارد به بهتر برگزاری جشنواره کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بخش هایی از صندلی های بالکن و بخشی از سالن کف سینما سعدی هنوز برای آن عده از تماشاگرانی که ساعتها در صف تهیه بلیت سانس ساعت 20 "رد کارپت" که با تاخیری 25 دقیقه ای به روی پرده رفت جا داشت، این گروه از تماشاگران موفق به تهیه بلیت نشدند.