همایش مشترک علمای تشیع و تسنن شهرستان مرزی تایباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر امام جمعه شهرستان تایباد شنبه شب در این همایش گفت: رفتار، کردار، منش حکومتی و برخورد خصمانه رژیم ستمشاهی و عقب ماندگی های آن زمان یادهمه هست در آن زمان حکومت ایران وابسته به آمریکا بود و برخورد زشت و متکبرانه آمریکا همان زمان نیز بوده است و امروز هم وجود دارد.

حجت الاسلام محمد محدثی افزود: امروز رئیس جمهور افغانستان به صراحت به آمریکائیها اعلام می کند ما شما را نمی خواهیم ولی آنان می گویند باید باشیم و برای استقلال کشورها ارزشی قائل نیستند و خوی قلدرانه خودشان را دارند

وی با اشاره به آیات وروایات درخصوص خوی استکباری زورگویان گفت : روش و تفکر مستکبرین چنین است که هرگز از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه از آنان تبعیت کنید این تفکر برای امام(ره)، علما و بسیاری از اندیشمندان و آزادی خواهان قابل تحمل نبود . اولین جرقه در دی ماه ۵۶ در قم زده شد زمانیکه اهانت به امام در یکی از روزنامه ها به چاپ رسید.

محدثی افزود: در زمان شاه این ثروت سرشار نفت ایران می توانست کشور را آباد کند در حالیکه همه چیز را آمریکاییها به چپاول می بردند و ما محتاج بیگانگان بودیم اما امروز چه کسی قدرت چپاول و غارت یا حتی اهانت به این کشور و ملت را دارد؟

امام جمعه تایباد تصریح کرد: در انقلاب اسلامی روحانیت مدافع انقلاب هستند امام در راس انقلاب و حکومت بود و این باعث ماندگاری انقلاب شد . امام(ره) در صحنه های مختلف حضور داشت و از حقوق مردم دفاع کرده و اختلافات را برطرف می کرد این سنت پیامبر گرامی اسلام بود که در جایی که باید، می جنگید و قیام می کرد و در جاییکه نیاز بود صلح و سازش و رفع اختلاف می کرد.

مولوی غلام نبی توکلی امام جمعه اهل سنت مسجد جامع احنلف تایباد با تبریک سی وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در رژیم گذشته اختلاف بین علماء تشیع و تسنن وجود داشت ولی وحدت امروز ما مرهون انقلاب اسلامی است .

وی افزود: کاش کشورهای اسلامی دیگر نیز از ایران اسلامی و وحدت آن الگو بگیرند و امروز خون مسلمانان بخاطر اختلافات در بین مسلمین به زمین ریخته نشود.

امام جمعه اهل سنت تایباد اظهارداشت: هرکس توکل به خدا نماید خداوند او را کفایت کند نعمت انقلاب بخاطر این است که رهبری این نظام خدایی است امروز هر عالم شیعه وسنی که نعمتهای انقلاب را به مردم یادآوری نکند مدیون است و به انفلاب خیانت کرده است.

وی گفت: رمز تداوم انقلاب اسلامی در ایران وحدت و اتکا به خداوند است امروز ما مدیون شهدا و امام شهداییم و امیدواریم این انقلاب تا ظهور امام عصر ادامه یابد.

در ادامه محمد عارف عارفی فرماندار تایباد گفت: مردم از ابتداء دنباله روی روحانیت بوده اند فرمان کشف حجاب با مقاومت روحانیت و همراهی مردم شکست خورد و نتوانست ایران را مانند ترکیه لائیک کند.

وی افزود: انقلاب اسلامی برپایه سه رکن اتکا به خداوند، رهبری و وحدت مردم شروع شد و دیگر کشورهای اسلامی تلاش می کنند اما به جایی نمی رسنددلیلش این است که رهبری واحد در کشورهای آنها وجود ندارد اگر در آن کشورها نیز روحانیون با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران بتوانند نقش خود را ایفا و به وظیفه خود عمل کنند مطمئنا به نتیجه خواهند رسید.

عارفی تصریح کرد: اگر روز شمار انقلاب و این ۳۵ سال را ورق بزنیم نقش رهبری را همیشه پررنگ بوده است.

فرماندارشهرستان تایباد گفت : در ترورهای گروه عبدالمالک ریگی و همفکرانش، نقش رهبری را دیدید مقام معظم رهبری آن زمان فرمودند: این توطئه ها برای ایجاددربین مردم است .

وی گفت : در فتنه سال ۸۸ دشمنان تصورشان سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران و راه افتادن جنگ بود اما با بیانات رهبری و همچنین نقش ارزنده روحانیت ، حماسه 9 دی رارقم زدو فتنه دشمنان به نتیجه نرسید.

فرماندار تایباد بیان کرد: امروز علما باید وظیفه خود را بشناسند و نقش خود را ایفا کنند امروز استکبار جهانی نمی آید به کشورها لشگرکشی کند بلکه کاری می کند که اختلافتات داخلی و برادر کشی راه بیفتد با این کار هم حکومت ساقط و هم دست نشانده خودشان سرکار می آید و هم منابع و ذخایر کشورها را به غارت می برند.