برگزاری طرح توسعه جهانی تنیس روی میز بدون حضور نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز در راستای گسترش بیشتر این رشته در رده‌های سنی پایه و آموزش بیشتر و بهتر بازیکنان مستعد در این رده سنی، هر ساله اقدام به اجرای برنامه‌ای تحت عنوان "طرح توسعه جهانی" می‌کند. این یک برنامه تمرینی است که با حضور بازیکنان مستعد رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان یا جوانان کشورهای مختلف و زیر نظر مربیان منتخب فدراسیون جهانی (ITTF) برگزار می‌شود.

در همین راستا مسئولان فدراسیون جهانی تنیس روی میز برای اجرای طرح توسعه جهانی در سال 2014 یک سهمیه به تنیس روی میز ایران اختصاص داده بودند و بر اساس آن امین احمدیان به عنوان تنها نماینده ایران در این برنامه تمرینی معرفی شده بود اما این بازیکن از حضور در محل اجرای این برنامه بازماند.

برنامه تمرینی طرح توسعه فدراسیون جهانی از روز گذشته به میزبانی سوئد و با حضور بازیکنان منتخب جهان آغاز شده و تا 29 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. قرار است بعد از این برنامه تمرینی 10 روزه، بازیکنان در قالب یک دوره مسابقات اوپن به مصاف یکدیگر بروند. مسئولان فدراسیون در حالی از اعزام این بازیکن خودداری کردند که وی پیش از این در یک مرحله این برنامه شرکت کرده بود.

نوشاد و نیما عالمیان، سروش امیری‌نیا، پوریا عمرانی، امین احمدیان و علیرضا رهنما حقیقی دیگر بازیکنانی هستند که پیش از این و طی سال‌های گذشته در برنامه تمرینی طرح توسعه جهانی تنیس روی میز شرکت کرده بودند.