به گزارش خبرنگار مهر صفاءالدین تبرائیان نویسنده شناخته شده حوزه تاریخ معاصر شب گذشته و در آئین پایانی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حالی برای دریافت جایزه شایسته تقدیر بخش تاریخ برای کتاب «انتفاضه شعبانیه» بر روی سن قرار گرفت که تصویری از سید حسن نصرالله روی کت خود نصب کرده بود. تصویری که به گفته او پیامی اعتراض آمیز برای اتفاق های مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بود.

تبرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت این اقدام خود گفت: من چند شب قبل و در روز آغازین دهه فجر انقلاب اسلامی در منزل و از تلویزیون شاهد مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بودم. در این برنامه دیدم در حالی که مقامات مملکتی در آن سالن نشسته‌اند، مجری برنامه با لودگی و رفتاری جلف در حال اجرای برنامه است و رفتارهای دون شان مجلس و نظام از خودش بروز می‌دهد و یا آن آقای بازیگر وقتی به روی سن دعوت می‌شود،در سخنش ترجیح می‌دهد از فردی مانند بهروز وثوقی تجلیل کند. یا دیگرانی که در سخنانشان از دیگرانی که نبودند انتقاد کردند و به آنها تهمت زدند. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که دهه فجر دهه تجلیل از فرزندان انقلاب است و نه چنین رفتارهایی. انگیزه من از پوشیدن لباسی با تصویری از سید‌حسن نصرالله در مراسم کتاب سال همین نکته و یادآوری آن بود.

وی ادامه داد: اگر قرار است در دهه فجر از کسی در جمهوری اسلامی یاد شود آن فرد بهروز وثوقی نیست. بلکه باید از فرزندان خلف نظام اسلامی یاد کنیم که یکی از مهمترین آنها جنبش حزب‌الله لبنان و در راس آن سید حسن نصرالله است که به همه جهان درس مقاومت داده و بسیاری در خارج از ایران او را تربیت شده مکتب مقام معظم رهبری می‌دانند.

این نویسنده افزود: من چند هفته دیگر عازم سوریه هستم و پرجم حرم امام حسین(ع) را برای حرم حضرت زینب(س) با خودم می‌برم. حرکت نمادین شب گذشته را هم برای یادکرد از این فرزندان انجام دادم. به نظر من برای وزارت ارشاد هم چندان خوب نبود که در ایام دهه فجر در تالار وحدت به جای یادکرد از فرزندان خلف انقلاب به تسویه حساب‌های فردی پرداخته شود.

تبرائیان تاکید کرد: این حرکت برای تبیین این مساله بود که سید حسن نصر‌الله در قلب تک‌تک ایرانیان جای دارد و و همه ما در روز 22 بهمن نیز خواهیم دید که چگونه مردم با نمایش تصویر او از وی قدرشناسی خواهند کرد. باور من است است که در ایام دهه فجر به جای این‌گونه حرکت‌های ناپسند که در جشنواره فیلم فجر دیدیم، باید به ابراز احساسات برای خانوادهای شهدایی بپردازیم که این روزها برای دفاع از حضرت‌ زینب(س) در سوریه شهید می شوند و مادرانشان از عزاداری برای آنها حودداری کرده و فرزندانشان را قهرمانان کشور و اعتقادشان می‌پندارند.

یاد آوری می‌شود صفاء الدین تبرائیان از پرکاترین نویسندان و تاریخ‌پژوهان معاصر ایران است که از مهمترین آثار منتشر شده توسط وی می‌توان به کتاب‌های اسفنج نرم، انتفاضه شعبانیه و خوابگردها اشاره کرد.

کتاب انتفاضه شعبانیه این نویسنده نیز از تولیدات مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که به عنوان اثر شایسته تقدیر درحوزه تاریخ و جغرافیا در سی و یکمین دوره جایزه سال جمهوری اسلامی تقدیر شد.