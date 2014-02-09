ترور دادستان کل سابق/تکذیب خبر استعفای وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه های مسلح ناشناس "عبدالعزیز الحصادی" دادستان کل سابق لیبی را در شهر "درنه" در شرق این کشور ترور کردند.

"صلاح المرغنی" وزیر دادگستری لیبی اظهار داشت که الحصادی به محض انتقال به بیمارستان جان سپرد. عبدالعزیز الحصادی تا 15 مارس 2013 دادستان کل لیبی بود و وی توسط کسانی ترور شد که خواهان امنیت و آرامش لیبی نیستند.

وی پس از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی از سوی شورای انتقالی لیبی به عنوان دادستان کل انتخاب شد و تا پیش از استعفایش به دلیل وضعیت جسمانی خود، پرونده های جنایی مهمی را بررسی کرد.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد: وزارت کشور لیبی اخبار منتشر شده از سوی برخی شبکه های خبری مبنی بر اینکه "الصدیق عبدالکریم" وزیر کشور لیبی استعفا کرده است را تکذیب کرد.

منابع مسئول در وزارت کشور لیبی اعلام کردند: الصدیق عبدالکریم استعفا نکرده است و همچنان به قعالیت های خود ادامه می دهد.