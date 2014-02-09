به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار حسین دهقان شامگاه شنبه، در مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که در مسجد امام زین العابدین(ع) قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: قم و خیابان چهارمردان نماد مبارزه با طاغوت در کل کشور شناخته می‌شود و این خیابان یکی از مکان‌هایی است که می‌توان آن را در شناسنامه انقلاب اسلامی ثبت کرد.

وی با اشاره به سالروز ۱۹ بهمن، روزی که همافران ارتش با امام راحل بیعت کردند، افزود: در ۱۹بهمن ۵۷ همافران نیروی هوایی ارتش در محل اقامت امام راحل حضور یافتند و با ایشان بیعت کردند و حاکمیت طاغوت را از سر خود باز و به دریای خروشان ملت پیوستند و این روز نیز یکی از ایام الله است چرا که این حضور به معنای حضور تمامی ارتش بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، ابراز داشت: آنچه که در ایام الله دهه فجر باید بدان پرداخته شود، تنها شرایط روز نیست، بلکه مناسب‌تر است در ایام دهه فجر، بر آنچه که انقلاب اسلامی در این جغرافیایی مکانی به وجود آورده مروری داشته باشیم.

انقلاب اسلامی در دوران بعد از حاکمیت ائمه اطهار(ع) منحصر به فرد است

وی با اشاره به عوامل موفقیت انقلاب اسلامی افزود: انقلاب ما بازتابی از انقلاب جهانی نبی مکرم اسلام(ص) است که اگر بخواهیم انقلاب اسلامی ایران را با سایر انقلاب‌ها مقایسه کنیم با هیچ کدام از آنان قابل مقایسه نیست و در حقیقت انقلاب ما در دوران بعد از حاکمیت ائمه اطهار(ع)، منحصر به فرد است.

سردار دهقان، ادامه داد: اسباب اصلی انقلاب اسلامی انگیزه مردم و رهبری‌های امام راحل بود و رمز و راز ماندگاری ما و عزت، اقتدار و افتخاری که امروز ملت از آن برخوردار است ریشه در اسلام و رهبری‌های امام خمینی(ره) دارد.

وی انقلاب اسلامی ایران را سرآغاز ایجاد نقطه بنیادین تحول در داخل و خارج از عرصه‌ها دانست و ابراز داشت: نعمت حاکمیت نظام اسلامی، نعمت آزادی و استقلال و نعمت بهره‌مند شدن از تمامی انچه که در کشور موجود است در سایه اعمال نیروی خودی، چیز کمی نیست که این امر به برکت انقلاب محقق شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی ابراز داشت: انقلاب اسلامی، نظام سیاسی کهنه، پوسیده و فاسد پهلوی را واژگون کرد و ریشه نظام سلطنتی فاسد را، از دورن جامعه بر کند و از میان برداشت.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی موفق شد نظامی را در کشور مستقر کند که برآمده از حاکمیت احکام الهی در جامعه است که این نظام متکی بر اصلی مترقی ولایت فقیه بوده، ‌‌‌ همان عاملی که تمامی انسجام ما و همه آنچه که به عنوان اقتدار در درون جامعه داریم از آن نشات می‌گیرد.

انقلاب اسلامی، نظامی بی‌بدلیل در عرصه نظامات جهانی است

سردار دهقان با اشاره به اینکه این نظام الهی متفاوت از تمام نظامات سیاسی در دنیا است افزود: انقلاب اسلامی، نظامی بی‌بدلیل در عرصه نظامات جهانی است، از همین منظر این نظام خود را متکی به آراء مردم کرده به این معنا که در طول ۳۵ سال انقلاب به همین تعداد انتخابات داشتیم و بخش‌های مختلف حاکمیت با انتخاب مردم انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: بیشترین توجه و همتی که ملت ما داشته است در راستای حفظ، توسعه و ارزش‌های انقلاب بوده است و این مسیر پر فراز و نشیب انقلاب را در طول ۳۵ سال گذشته با موفقیت طی کرده و بدان رسیده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، ابراز داشت: نقش دادن به مردم یک نوع پذیرش مسئولیت از سوی مردم است و مردم در فرآیندهای مختلف مسئولیت می‌پذیرند، چرا آینده خود و کشور را در آینده نظام اسلامی می‌دانند و از این رو هر آنچه که در توان دارند در راستای تعالی این انقلاب در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به کار می‌برند.

وی گفت: در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که به این تعداد انتخابات برگزار شود و همواره مردم در تعیین مسئولیت حضور داشته باشند.

دهقان اضافه کرد: همه مسئولیت‌ها در نظام اسلامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق انتخابات واگذار می‌شود و مردم نظام را از آن خود می‌دانند و در این راستا همه نوع فداکاری در این مسیر را می‌پذیرند.

وی ابراز داشت: اگر فرهنگ بسیجی و انقلابی در جامعه ما همواره مطرح است، این امر دلیل آن بوده که این انقلاب در درون جامعه ما زنده و هر روز رو به تکامل است و ملت نیز عزت و اقتدار نظام را عزت خود می‌دانند و در حقیقت فاصله‌ای بین مردم و حاکمیت وجود ندارد که همین امر سرمایه اصلی نظام اسلامی است.

وزیر دفاع، عنوان کرد: اگر هر روز خون جدیدی به رگ‌های جامعه تزریق و بر شادابی و سرزنده بودن نظام افزوده می‌شود، علتش حضور مستمر مردم و احساس مسئولیت آنها در عرصه‌های مخلتف است.

دهقان با بیان اینکه آزادی و استقلال یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: امروز نمی‌توان جایی از جهان را نشان داد که در آنجا بتوان ادعا کرد که عرصه حضور آزادانه مردم فرا‌تر و بزرگ‌تر از جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند تا داشته‌های نظام را زیر سئوال ببرند و آزادی و استقلال موجود در کشور را خدشه دار کنند اما آزادی ما در حدود شرعی مقید می‌شود چرا که برای‌‌‌ همان انقلاب کرد‌ه ایم و حاضر نیستیم نسبت به آن بی‌توجهی شود.

استقال سیاسی ایران در هیچ کجای جهان نمونه ندارد

وی با بیان اینکه استقلال سیاسی ایران در هیچ کجای جهان نمونه ندارد، افزود: آمریکا نیز که مدعی کشوری دموکراتیک است، استقلال سیاسی ندارد، چرا که لابی صهیونیستی تمام تصمیمات سیاسی مقامات آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده و حتی افکار عمومی این کشور را در جهت افکار مسموم خود سوق می‌دهد تا اهداف خودشان را محقق کنند.

نظام سیاسی جمهوری اسلامی در اوج خود قرار دارد

وی با تاکید بر اینکه امروز نظام سیاسی جمهوری اسلامی در اوج خود قرار دارد، افزود: در عرصه سیاست خارجی انقلاب اسلامی ما، سیاست نه شرقی و نه غربی را به عنوان یک گفتمان مستقل دنبال کرده و در حقیقت نظام ما اساسا برآمده از هیچ مکتب اندیشه‌ای در جهان نیست.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، تصریح کرد: نظام اسلامی ما در مسیر پیشرفت خود هیچ الگویی را از نظام سیاسی بر‌تر دیگر در جهان نگرفته و هر آنچه نظام اسلامی از ان الگو گرفته، متکی بر زمینه‌های اصیل و باورهای عمیق دینی جامعه است.

تحقیر کردن نظام سلطه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

وی تصریح کرد: تحقیر کردن نظام سلطه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است چرا که قبل از انقلاب اسلامی سفیران خارجی حرف‌ها و نظرات خود را در ایران به کرسی می‌نشاندند و کسی جرات مخالفت با آنها را نداشت و در واقع اراده‌ای برای مقابله با اوامر آنان مسیر نبود و نه تنها این را حق خود می‌دانستند بلکه هرکس در برابر آن مقاومت می‌کرد او را ضد آزادی می‌دانستند.

سردار دهقان، با بیان اینکه، امروز چنان چهره مناسبات جهانی در سایه انقلاب اسلامی ایران تغییر کرده که نظام سلطه برای حفظ خود باید تلاش کند نه برای توسعه و گسترش خود، افزود: تمدن غرب در درون خود در سایه تحول نگاه ملت‌ها با چالش جدی مواجه شده که منشاء و سرچشمه آن انقلاب ایران اسلامی بوده است.

انقلاب هیچ‌گاه در مسیر خود با عقب گرد مواجه نشده است

وزیر دفاع، با بیان اینکه این انقلاب هیچ‌گاه در مسیر خود با عقب گرد مواجه نشده است، افزود: ذات انقلاب ما هیچ گونه سازشی با نظام سلطه نمی‌تواند داشته باشد و نظام سلطه نیز نمی‌تواند انقلاب ما را با تمام زوایای آن بپذیرد چرا که نور و ظلمت نمی‌توانند در کنار هم قرار گیرند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، تاکید کرد: انقلاب ما نور و هدایت و نظام سلطه ظلمت است و این تعارض تا زمانی که نظام سلطه‌ای در جهان وجود دارد برقرار است.

ما نمی‌خواهیم دور کشور را دیوار بکشیم و دیگران را نادیده بگیریم

وی با بیان اینکه اگر حس دشمن ستیزی را کمرنگ کنیم آن روز شیب سرازیری آغاز داشته‌هایمان خواهد بود افزود: ما نمی‌خواهیم دور کشور را دیوار بکشیم و دیگران را نادیده بگیریم و این نظام با حفظ هویت و با اتکاء به تصمیمات خود، اهدافش را دنبال می‌کند و در همین مسیر با هر نظام سیاسی دیگر در یک نسبت برابر و احترام متقابل ارتباط برقرار می‌کند.

سردار دهقان، با بیان اینکه در‌‌‌ همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی هیمنه آمریکا شکسته شد، افزود: روزی این کشور تماما در تسخیر آمریکایی‌ها بود و قبل از پیروزی انقلاب، هیچ محل تصمیمی در قالب نظام سیاسی در کشورمان وجود نداشت که آمریکایی‌ها در ان دخالت نکرده بودند.

وی گفت: آمریکا در هشت سال جنگ تحمیلی با تمام توان خود در حمایت از صدام نقش آفرینی و کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای غربی را در جهت حمایت از عراق بسیج کرد و در هیچ یک از صحنه‌های درگیری بعد از انقلاب اسلامی پای خود را عقب نکشید و در تمامی آن‌ها حضور داشت و بر علیه انقلاب ما کار کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها همواره می‌گویند گزینه‌های نظامی روی میز است افزود: کافی است یک بار این ادعا را محقق کنند ببینند سرنوشت انان چه خواهد شد.

نشان دادیم که با نظام سلطه سر سازش نداریم

وی ادامه داد: ما نشان دادیم که با نظام سلطه سر سازش نداریم و ما نظام سلطه را یک نظام شیطانی می‌دانیم و این گفته‌های خود را مخفی نمی‌کنیم و علنی به زبان می‌آوریم.

وزیر دفاع، عنوان داشت: ملت ما این درس بزرگ را هم خود آموخت و هم به دیگران یاد داد که آنچه که نظام سلطه را به تسلیم می‌کشاند مقاومت است و هر چه نه گفتن به آنان جدی‌تر باشد، پشیمانی آنان زود‌تر رخ خواهد داد.

وی افزود: در بیداری اسلامی غربی‌ها سالیان درزای است یک معادله را می‌خواهند حل کنند و آن ثبات و امینت است

سردار دهقان، ابراز داشت: امروز آمریکایی‌ها به دنبال خروج آبرومندانه در کشورهایی همانند عراق و افغانستان هستند و در حقیقت هیمنه آنان چنان به چالش کشیده شد که در حال دست و پا زدن هستند و در حقیقت آنان به ما نیازمندند و ما نیازی به نظام سلطه نداریم.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌هایی کشور در حوزه‌های علمی و فناوری بعد از انقلاب اسلامی گفت: روزی در این کشور بیشترین سطح صنعتی ما، صنعت ذوب آهن و صنایع مونتاژ بود و اساسا جامعه ما، جامعه بارز مصرف کالاهای بیگانه بود.

وی با بیان اینکه امروز نیز به دلیل برخی از بی‌تدبیری‌هایی که رخ داده، بازار داخل به دیگران سپرده شده است، افزود: امروز کشور ما زیر ساخت‌های صنعتی و توان و دانش علمی و فناورانه‌ای دارد که هر آنچه که می‌خواهد اراده کند، خودش می‌ساز د و از آن استفاده می‌کند و این امکان کمی نیست و کمتر کشوری در این عرصه چنین قابلیتی دارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، ابراز داشت: در قبل از انقلاب، فرزندان ملت گماشتگی بیگانگان را برای تامین منافع آنان می‌کردند و جایی برای رسالت نیروهای مسلح تعریف نمی‌شد و همه‌اش معطوف به کشور‌های بیگانه بود اما امروز در نیروهای مسلح تمام نظامات فرماندهی مدیریتی و آموزشی در اختیار داریم.

امروز به بسیاری از کشورها صادرات تسلیحاتی داریم

وی با بیان اینکه امروز هر آنچه که نیاز داریم می‌توانیم خودمان تولید و بکار می‌گیریم و به دست دیگران نگاه نمی‌کنیم افزود: امروز به بسیاری از کشورهای صادرات تسلیحاتی می‌کنیم، در حوزه‌ای که بالا‌ترین سیستم‌های تکلنولوژی و علمی را شامل می‌شود.

وزیر دفاع، گفت: امروز جامعه اسلامی ما از فناوری هسته‌ای بهره‌مند و قادر است تمامی چرخه سوخت را در اختیار داشته باشد و جوانان دانشمند این کشور توانسته‌اند تمامی این دانش را در داخل کشور به رغم همه محدودیت‌ها برای ملت به دست بیاورند.

سردار دهقان، با بیان اینکه امروز ایران اسلامی جزو چند کشور عضو باشگاه هسته‌ای جهانی است، افزود: غربی‌ها دنبال این هستند تا نگذارند در ایران عناصر عمده تعین کننده قدرت شگل گیرد که یکی از این عناصر علم و دانش و فناوری است.

وی بیان داشت: جوانان کشورمان با روحیه جهادی و آرمان گرایی، پیچیده‌ترین تکنولوژی‌ها را از پایه کسب می‌کنند که این امر ایجاد قدرت کرده و دیگران را به تسلیم وادار می‌کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، عنوان کرد: در حوزه فضایی به گفته مراکز علمی خارجی، در ۲۰۱۳، ایران پرشتاب‌ترین حرکت را به سمت علوم و فنون فضایی برداشته است و در دنیا کمتر کشوری وجود دارد که تمام زنجیره فضایی را داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه پزشکی به دانش سلول‌های بنیادین و شبیه سازی دست یافته‌ایم و در تولید داروهای امراض صعب العلاج هم موفقیت‌هایی کسب کردیم در حالی که بسیاری از کشور‌ها این دانش را در اختیار ندارند.

سردار دهقان، تصریح کرد: در حوزه تسلیحات نظامی هر محصولی که در حوزه دفاعی برای مواجه با نظام سلطه نیازمندیم فرزندان ملت قادرند از مرحله ایده تا محصول نهایی وارد عمل شوند و آن را در جهت پیروزی کشور بر تهاجمات خارجی به کار گیرند که این دستاورد و افتخار بسیار بزرگی است.