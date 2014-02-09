50 درصد شرکت های خوزستان از تعاونی ها هستند

هوشمند صفایی در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در بخش تولید و خدمات نیز تعاونی های استان در سطح کشور از لحاظ کمی و کیفی بعد از تهران قرار دارند.



وی افزود: پتروکل تهیه شده با اتاق تعاون بصره هنوز نهایی نشده است اما صحبت های آن به پایان رسیده و به هیئت عراقی برای مطالعه آن تحویل داده شده است که بعد از 15 روز باید نتیجه نهایی را به ما ابلاغ کنند و اگر بخواهند می توانند موادی را به آن اضافه یا از آن کم کنند.



رییس اداره تعاون کار و امور اجتماعی خوزستان تصریح کرد: عزم جدی برای شروع همکاری با کشور عراق و شهر بصره را داریم و با افزایش حجم همکاری ها مبادلات مرزی خود را از طریق اتاق تعاون افزایش خواهیم داد و چنین اقدامی می تواند فایده های بسیاری را برای ایران و به خصوص استان خوزستان داشته باشد.



صفایی خاطر نشان کرد: از وقتی که رییس جمهور مناطق آبادان و خرمشهر را به عنوان مناطق آزاد معرفی کرد موقعیت تجاری فوق العاده ایی در این مناطق به وجود آمد. این مناطق یکی از منابع غنی صادرات هستند و افزایش سهم صادرات و سرانه کلی را در بر خواهند داشت.



وی با بیان اینکه وظیفه تعاون تهیه کالاهای اساسی در همه زمینه هاست، ادامه داد: در تاریخ 20 تا 26 اسفند ماه سال جاری یک نمایشگاه از محصولات و کالاهای بخش تعاون تهیه می شود که در این نمایشگاه بنا داریم کلیه کالاها را از تولید به مصرف و بدون هیچ واسطه ایی در خدمت مردم بگذاریم که در این صورت تأثیر آن را مردم استان به طور مستقیم با 20 تا 30 درصد تفاوت قیمت احساس خواهند کرد و این کار نیز برای اولین بار است که در استان اجرا خواهد شد.