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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

فلاحی:

6 میلیارد ریال صرف مقاوم سازی واحدهای زلزله زده دهستان کاکاشرف خرم آباد شد

6 میلیارد ریال صرف مقاوم سازی واحدهای زلزله زده دهستان کاکاشرف خرم آباد شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خرم آباد گفت: 6 میلیارد ریال صرف مقاوم سازی واحدهای زلزله زده دهستان کاکاشرف خرم آباد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحی عصر شنبه در جریان افتتاح برخی واحدهای مقام سازی شده دهستان کاکاشرف خرم آباد به خبرنگاران گفت: امروز همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی تعداد 38 واحد مسکن مقاوم شده دهستان کاکا شرف که در جریان زلزله سال 91 آسیب دیده بودند تحویل مددجویان شد.

وی با اشاره به برخی خدمات این نهاد در حوزه تامین مسکن و ساختمان مددجویان عنوان کرد: برای ساخت و مقاوم سازی این واحدهای روستایی در مجموع مبلغ 6 میلیارد و 350 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خرم آباد یادآور شد: این اعتبار از محل کمکهای بلاعوض این نهاد، کمک خیرین و تسهیلات کم بهره بانکها تامین شده است.

بخشدار مرکزی خرم آباد نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت بهسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی در خرم آباد اظهار داشت: دستگاههای مختلف باید با یک همکاری بین بخشی زمینه مقام سازی واحدهای روستایی را فراهم کنند.

بیرانوند با اشاره به خدمات کمیته امداد در محرومیت زدایی از روستاها، یادآور شد: با توجه به لرزه خیزی استان لرستان و همچنین شهرستان خرم آباد حرکت در مسیر مقام سازی واحدهای روستایی نوعی سرمایه گذاری و آینده نگری است.

کد مطلب 2232391

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