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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۳

همایش رهپویان ولایت در خرمشهر برگزار شد

همایش رهپویان ولایت در خرمشهر برگزار شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: همایش رهپویان ولایت با حضور مسئولان شهرستان و استان و لشکری و شیوخ عشایر در تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تبلیغات اسلامی خرمشهر شنبه شب در این مراسم گفت: خرمشهر خطه ای مبارک و مطهر به خون شهداست و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ قرآنی از اولویت های فرهنگی این شهر است.

حجت‌الاسلام عادل رویوران افزود: ما در این شهر برای پیشرفت فعالیت های فرهنگی نیاز به اتحاد و یکپارچگی بهتری داریم و اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر در حد وسع خود این وظیفه را انجام داده است.

وی گفت: خرمشهر به دلیل مذهبی بودن آن و دارا بودن مردمی با معنویات بالا از افتخارات ایران است و باید همگی دست در دست هم از این امتیاز بالای شهر استفاده کرده و با برنامه ریزی سعی در پیشرفت بیشتر فعالیت های مذهبی، فرهنگی و قرآنی شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، از برنامه های این مراسم مداحی عربی توسط مداح اهل بیت ملا عبدالصاحب نجفی بود و در پایان نیز از نخبگان قرآنی خرمشهری با حضور سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان و مسئولان شهری و لشکری خرمشهر تجلیل و هدایایی به رسم یادبود اعطا شد.


 

کد مطلب 2232392

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