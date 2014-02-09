سینما هویزه فردا در نوبت صبح تعطیل است/ احترام جشنواره فیلم فجر مشهد به ساحت حضرت معصومه(س)

حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دوشنبه و هم زمان با پنجمین روز یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد اکران صبح سینمای هویزه تعطیل است.

وی ابراز کرد: دوشنبه روز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) است و برای احترام به ساحت مقدس ایشان، فیلم های جشنواره فیلم فجر در پردیس سینما هویزه مشهد در سیانس صبح اکران نخواهد شد.

دبیر یازدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد ادامه داد: اکران های پنجمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد از ساعت 13 به بعد آغاز می شود.

گفتنی است که تاکنون سه روز از جشنواره فیلم فجر مشهد می گذرد و در این سه روز فیلم های " ملبورن"، "چ مثل چمران"، "میهمان داریم"، "ردکارپت" و " پنج ستاره" در پردیس سینمایی هویزه اکران شده است که فیلم "چ " به خاطر استقبال بی نظیر مردم در روز دوم جشنواره و با نرسیدن فیلم" انار های نارس" به مشهد برای بار دوم اکران شد.

امروز هم در چهارمین روز جشنواره فیلم فجر مشهد فیلم های" روزگاری عشق و خیانت" و "امروز" اکرام خواهد شد.