هشت هزار نفر " در مصر برف نمي بارد" را ديدند

به گزارش خبر گزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي تئاتر شهر ، اين نمايش با 4850 بليت فروخته شده 116 ميليون و 900 هزار ريال در اين مدت فروش كرده است .

بر مبناي همين گزارش " چيستا " اثر نادر برهاني مرند نيز با 32 اجرا در تالار چهار سو توانست با فروش 1019 بليت ، 15 ميليون و 285 هزار ريال فروش كند.همچنين نمايش " مضحكه شبيه قتل " به كارگرداني حسين كياني كه از 11 شهريور اجراي خود را در تالار سايه آغاز كرده توانست با 4 اجرا 70 بليت بفروشد و رقمي معادل 1 ميليون و 50 هزار ريال فروش كند.

" هوسنامه مرد پرهيزگار " به كارگرداني مشترك " ميترا علوي طلب و عبدالحسين مرتضوي ، نيز در 17 اجرا در همين تالار تنها موفق به فروش 300 بليت شد .اين نمايش تا كنون 3ميليون ريال فروش كرده است.

و اما در تالار كوچك نمايش "آندرانيك" به كارگرداني حميد پور آذري ، اجرا مي شود . اين نمايش تاكنون با 7 اجرا 83 بليت فروخته و 830 هزارريال در اين يك هفته فروش داشته است." آژاكس " به كارگرداني آرش دادگر كه به تازگي در تالار نو اجراي خود را آغاز كرده ، در 5 اجرا 62 عدد بليت فروخته و توانسته 620 هزار ريال فروش كند.

" تجربه هاي اخير " نام اثر جديد امير رضا كوهستاني است كه از 10 شهريور اجراي خود را در تالار نو مجموعه تئاتر شهر آغاز كرده و در5 اجرا موفق به فروش 138عدد بليت شده كه اين تعداد بليت فروخته شده رقمي معادل 1 ميليون و 38 هزار ريال را شامل مي شود.

" داستان خرسهاي پاندا " به كارگرداني تينوش نظم جو نيز در 5 اجرا مورد استقبال 518 نفر تماشاگر قرار گرفت كه از اين تعداد 311 نفر با خريد بليت به تماشاي اين نمايش آمدند ، اين نمايش در 5 اجرا توانست 4 ميليون و 665 هزرا ريال فروش كند.

همچنين 216 نفر از اجراي نمايشنامه خواني " همه عطرهاي عربستان " كافه ترياي اصلي طي روزهاي پنجشنبه و جمعه ديدن كردند و اين نمايش توانست در 2 اجرا 180 بليت بفروشد .

لازم به توضيح است : نمايش مريم و مرد آويج به كارگرداني بهزاد فراهاني نيزطي 28 اجرا در تالار سنگلج مورد تماشاي6140 نفر تماشاگر قرار گرفت و 30 ميليون ريال فروش كرد و نمايش " حسني و مبارك " اثر داود فتحعلي بيگي به كارگرداني ساسان مهر پويا كه از 10 شهريور در تالار هنر اجرا ي خود را آغاز كرد موفق شد در 5 اجرا 475 نفر تماشاگر را جذب كند.





