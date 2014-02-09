برگزاری 16 کرسی آزاد اندیشی تا پایان سال در حوزه های علمیه اصفهان

حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در اوایل سال 80 در چندین سخنرانی بیان داشتند که تا الان بیش از صدبار کمتر یا بیشتر تذکر داده ام که اگر کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها برگزار شود بسیاری از مشکلات رفع می شود و در راستای عمل به این فرمایش خردمندانه دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی در اصفهان تاسیس شد.



وی افزود: در این زمینه هماهنگی هایی نیز با حضرت آیت الله طباطبایی امام جمعه اصفهان انجام شد و ایشان طی احکامی 9 نفر را به عنوان اعضای شورای علمی دبیرخانه کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی حوزه علمیه اصفهان به مدت دو سال منصوب کردند که امسال این احکام تجدید شد.



مدیر دفتر تبلیغات اسلامی تاکید کرد: در طول این دو سال فعالیت های خیلی خوبی در این دبیرخانه انجام شده است و معتقدم حوزه علمیه اصفهان از قم در زمینه برگزاری این کرسی ها پیشتازتر است.



وی با بیان اینکه ارتباط میان علما و افراد ذی ربط برای برنامه ریزی های کرسی های آزاداندیشی در اصفهان بسیار قوی و صمیمی است، بیان داشت: آیت الله مظاهری به عنوان پدر معنوی ما و زعیم عالی حوزه علمیه اصفهان نگاه خاص و ویژه ای به برگزاری این کرسی ها در حوزه علمیه دارند.



حجت الاسلام ارزانی اضافه کرد: این ارتباطات قوی موجب شده است که بتوانیم در مدت کوتاهی آیین نامه برگزاری کرسی های آزاداندیشی را تدوین کنیم و بر این مبنا تا پایان امسال 16 کرسی آزاداندیشی در اصفهان برگزار می شود.



وی تاکید کرد: این کرسی ها با موضوعات متنوع همانند ضرورت یا عدم ضرورت پوشیدن لباس روحانیت در عصر 2014، مقابله یا اتحاد ادیان، ضرورت یا عدم ضرورت انرژی هسته ای، مذاکره با آمریکا و موارد دیگر برگزار می شود و در انتخاب موضوعات سعی کرده ایم مباحث چالش برانگیز را در نظر بگیریم.



مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: استقبال از این کرسی ها به اندازه ای بوده است که گاهی این نشست های دو ساعته تا 4 ساعت به طول انجامید و یا ادامه آن به زمان دیگری موکول شده است.



برگزاری کرسی ها نظریه پردازی در آینده نزدیک



وی با بیان اینکه این کرسی ها به شکل طلبه محور یا استاد محور برگزار شده سات، ابراز داشت: هنوز مبحث کرسی های نظریه پردازی در حوزه علمیه اصفهان فعال نشده است که در آینده نزدیک این مبحث را نیز در دستور کار خود داریم.