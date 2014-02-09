هزینه در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری است

علیرضا یونسی در بازدید از نمایشگاه کتاب استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر چه در خصوص فرهنگ و دانایی افراد سرمایه گذاری شود هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: باید به دانایی و خردورزی به عنوان یک ارزش نگاه شود و جامعه ای در رسیدن به آرمانهای خود موفق است که به دانایی بها دهد.

وی افزود: انسان هر چه به سمت دانایی و اندیشه پیش رود با واقعیات و حقیقیت بیشتر آشنا می شود و بدی از خوبی رابهتر تشخیص می دهد.

یونسی اظهار داشت: یکی از حوزه فعالیت دولت، فرهنگ، معارف و اخلاق است که دولت وظیفه رسیدگی و ترویج را بر عهده دارد و نمونه اش نمایشگاه کتابی است که بوسیله ارشاد و استانداری و همکاری سایر نهادها برپا شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران یادآور شد: در این چند ماه اخیر مازندران کارهای فرهنگی بزرگی انجام داد که در راستای شناخت بزرگان و گسترش روح معرفت و فرهنگ نقش اساسی داشته و این موارد عطر الهی را در جامعه بیشتر می کند.

وی افزود: هر چه معرفت جامعه و دانایی افراد افزایش پیدا کند و افراد به سمت دانایی پیش رود و یکتاپرستی و اخلاق روحیه دانایی افزایش پیدا کند و در جامعه نهادینه شود آن جامعه به سمت اخلاق پیش می رود و واین امر با خواندن آموزش و کتابخوانی مثبت عملی می شود.

وی عنوان کرد: به جوانان به عنوان یک دوست و معلم می گویم که کتاب دوستی است که خیانت نمی کند و خیر انسان را می خواهد بردبارترین همنشین است .

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران یادآور شد: من به عنوان یک معلم و نیاز فردی و شغلی،مطالعات زیادی دارم و کتابهای مطهری، نظامی فردوسی و در حوزه مدیریت کتابهای زیادی مطالعه می کنم.

وی گفت: گوهر وجودی انسان عقل است و به دلیل علاقه به خرد و تعقل در این زمینه مطالعات فرآوانی دارم و هم اکنون هم کتاب عقل و عرفان را خریداری نمودم.

یونسی برای افزایش معرفت بچه ها و نوه هایم کتابهای بچه ها را هم مطالعه می کنم و در دنیای کودکان که دنیایی پاک بدون چاپلوسی و ریا و صاف و صادق است ورود پیدا کردن لذت بخش است.