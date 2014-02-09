افتتاح 132میلیارد ریال طرح عمرانی در بخش بیرم/ بهره برداری از بزرگترین کارخانه کنسرو ماهی جنوب فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، چند طرح عمرانی با حضورعلی اکبر نجیب زاده معاون استاندار وفرماندار ویژه لارستان، مهدی زینلیان معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری، مسئولان و اقشار مختلف مردم، با هزینه ای افزون بر132میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش بیرم لارستان افتتاح شد.

این طرح ها شامل افتتاح نمایندگی ایران خودرو در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و زیربنای 1700 متر مربع با اشتغال زایی 25 نفر بصورت مستقیم با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی، آبرسانی به شهرک ایثارگران بیرم شامل حفر،تجهیز و برق رسانی یک حلقه چاه همراه با 4500 متر طول خط انتقال و 3850 متر طول شبکه توزیع برای سه هزار نفر جمعیت بهره مند با اعتبار هفت میلیارد ریال ،افتتاح شرکت صنایع غذایی بیرم بهنام آرین در زمینی به مساحت پنج هکتار و زیربنای 5500 متر مربع و ظرفیت تولید سالیانه هشت هزار تن کنسرو ماهی تن و اشتغال زایی 227 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم با اعتباری معادل 100میلیارد ریال، افتتاح اتاق عمل و راه اندازی دستگاه سونوگرافی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) بیرم با مبلغ سه میلیارد ریال و بهسازی روستای کریشکی با دو هزار و 523 متر مربع سنگ فرش خیابان با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 750میلیون ریال بود.

مسئولین همچنین کلنگ آغاز ساخت سالن مطالعه کتابخانه شهید محمدی بیرم را به زمین زدند.

این سالن قرار است توسط خیر محلی با مشارکت معاون اداره کل و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لارستان ساخته شود.

افتتاح بزرگترین کارخانه کنسرو تن ماهی جنوب فارس

با حضور معاون استاندار وفرماندار ویژه لارستان بزرگترین کارخانه کنسرو تن ماهی جنوب فارس در بخش بیرم لارستان با اعتباری بالغ بر 100میلیارد ریال افتتاح شد.

این کارخانه در زمینی به مساحت 5 هکتار و زیربنای 5500 متر مربع ساخته شده است.

در این کارخانه سالیانه هشت هزار تن کنسرو ماهی تن تولید و به بازار عرضه می شود.

برای ساخت این شرکت مبلغ 100 میلیارد ریال هزینه و برای 227 نفر بصورت مستقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد شده است.