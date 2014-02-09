تاسيس مجتمع آموزش عالي سلامت در 4 شهر/ راه اندازی دانشكده فناوري دارويي

به گزارش خبرنگار مهر، دويست و سي امين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي در بهمن ماه تشكيل شد و شورا موافقت قطعي خود را با مراكز تحقيقاتی وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي كه داراي موافقت اصولي بودند، اعلام کرد.

همچنین در دويست و بيست و نهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، راه اندازي رشته هاي تخصصي دستياري در برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي به تصویب رسید.

تاسيس مجتمع آموزش عالي سلامت در شهرستانهاي قائن، خوي، ميانه و گنبد كاووس از دیگر مصوبات این شورا بود.

راه اندازي رشته نانوفناوري دارويي در 3 دانشگاه علوم پزشكي و تاسيس دانشكده علوم و فناوريهاي دارويي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز نیز به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی رسید.