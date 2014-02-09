افتتاح همزمان تختهای مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، با حضور در شیراز به صورت ویدئو کنفرانسی تختهای ICU بیمارستانهایی در شیراز، تبریز، اهواز، بیرجند، مازندران، تهران، چابهار و رفسنجان را به طور همزمان افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، امروز به طور همزمان 9 تخت مراقبتهای ویژه در بیمارستان شهید رجایی شیراز، 26 تخت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 7 تخت در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند، 20 تخت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 7 تخت در بیمارستان بهارلو تهران، 6 تخت در بیمارستان امام علی (ع) چابهار و همچنین در بیمارستانهای امام رضا (ع) تبریز و علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان وارد چرخه خدمت رسانی در بخشهای مراقبتهای ویژه کشور شدند.