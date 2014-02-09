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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

افتتاح همزمان تختهای مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کشور

افتتاح همزمان تختهای مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کشور

تختهای بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای مختلف کشور به طور همزمان و به شیوه ویدئو کنفرانسی توسط معاون درمان وزارت بهداشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، با حضور در شیراز به صورت ویدئو کنفرانسی تختهای ICU بیمارستانهایی در شیراز، تبریز، اهواز، بیرجند، مازندران، تهران، چابهار و رفسنجان را به طور همزمان افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، امروز به طور همزمان 9 تخت مراقبتهای ویژه در بیمارستان شهید رجایی شیراز، 26 تخت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 7 تخت در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند، 20 تخت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 7 تخت در بیمارستان بهارلو تهران، 6 تخت در بیمارستان امام علی (ع) چابهار و همچنین در بیمارستانهای امام رضا (ع) تبریز و علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان وارد چرخه خدمت رسانی در بخشهای مراقبتهای ویژه کشور شدند.

کد مطلب 2232416

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