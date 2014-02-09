دستگاه های فرهنگی در بیان حوادث انقلاب در گرگان کم لطف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خارکوهی شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان ابراز داشت: این کم کاری به دلیل فراموشی و یا کمبود بودجه نیست.

وی با تشکر از اعضای شورای شهر گرگان بیان داشت: شورای شهر گرگان طی این چند سال توانسته در زمینه معرفی انقلاب به ویژه در استان گلستان و شهر گرگان برنامه های خوبی داشته و مورد توجه قرار داده است.

خارکوهی با عنوان اینکه مسائل بومی منطقه مورد غفلت مسئولین قرار گرفته است، تصریح داشت: متاسفانه در مراسم ها و سخنرانی های دهه فجر در استان از مسائل بومی و رشادت های مردم استان هیچ حرفی زده نمی شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی با دیگر انقلاب ها در جهان دارد، عنوان داشت: یکی از اساسی ترین تفاوت های این انقلاب ایران با دیگر انقلاب ها در جهان، دیگر انقلاب ها در جهان بیش از 30 سال طول می کشید تا به پیروزی برسند ولی انقلاب ایران در کمتر از 17 سال توانست به پیروزی دست یابد که مورد تعجب همگان قرار گرفته بود.

وی وجود رهبری را از دیگر تفاوت های انقلاب در ایران دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که انقلاب ها در حال حاضر دارند و پیروز نمی شوند نبود رهبری در میان آنهاست چرا که انقلاب ایران با رهبری و درایت امام راحل(ره) توانست به پیروزی دست یابد.

خارکوهی اظهار داشت: رهبری انقلاب اسلامی ایران در آن دوران یک رهبری منحصر به فرد محسوب می شود.

وی با عنوان اینکه تاثیر گذاری انقلاب به لحاظ مکتبی یکی از عوامل پیروزی انقلاب است، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی توانست تاثیر زیادی بر دیگر انقلاب ها بگذارد و در واقع تاثیری که این انقلاب برجای گذاشت هیچ انقلاب دیگری نتوانسته بود بگذارد.

غلامرضا خارکوهی با عنوان اینکه انقلاب اسلامی یک روز جلوتر در گرگان به پیروزی رسید، اذعان داشت: مردم گرگان در روز 21 بهمن ما به ژاندارمری ها در گرگان حمله کردند و در واقع بر آن پیروز شدند.