بازنشستگان علوم پزشکی نیشابور در جشن پیروزی انقلاب تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور شنبه شب در این مراسم که در تالار اجتماعات معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور برگزار شد اظهارکرد: آنچه تا الان ما و ملت ایران را بعد از 35 سال به اینجا رسانده است، انقلاب کردن نیست انقلابی ماندن است.

اباصلت برجی ، افزود: مهم‌ترین فاکتور انقلابی بودن ما رعایت قانون و زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع و خانواده است.

همچنین امام جمعه موقت نیشابور گفت: دشمن از همان اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 که نظام مقدس جمهوری اسلامی برپا شد لحظه‌ای از توطئه‌ براندازی این نظام خودداری نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمدکاظم رجایی اظهار داشت: پس از تشکیل دولت موقت دکتر بازرگان دشمن توطئه کرد تا تمام مهره‌های آمریکایی را جاسازی و استفاده کند.

وی با بیان اینکه غربی‌ها نابودی نظام اسلامی را در شش ماه پیش‌بینی کرده بودند که عملا غلط از آب در آمد، اظهار داشت: پس از تسخیر سفارت امریکا، امام خمینی(ره) با پیام مدبرانه و هوشمندانه خود به افشای پرونده‌های آن دستور دادند که در نتیجه دولت بازرگان استعفا و امام هم استعفای ایشان را پذیرفت.

این مقام مسئول محلی خاطرنشان کرد: جریان ریاست جمهوری بنی‌صدر و توطئه‌های منافقان در سال 1361 در راستای توطئه‌های دشمنان انقلاب بوده که منجر به شهادت جمع کثیری از بزرگان کشور چون آیت‌الله بهشتی شد.

رجایی ادامه اداد: ترور ناموفق مقام معظم رهبری و ترورهای مشابه در کردستان و سر بریدن پاسداران انقلاب و جریان جنگ تحمیلی از جمله توطئه‌های دشمن بود که ملت ایران در نتیجه صبر و تحمل و وحدت بر مشکلات و توطئه‌های دشمن غلبه کرد.

وی با اشاره به اینکه پیروزی نهایی از آن مومنان است که خداوند در قرآن به آن وعده داده است، یادآور شد: آیت‌الله‌العظمی سیستانی در پیامی خطاب به ملت ایران اظهار داشتند که باید قدر نعمت بزرگ نظام انقلاب اسلامی را بدانید و قدر امنیت و رهبری‌های خردمندانه مقام معظم رهبری خود را دانسته و از رهنمودهای ایشان در تمام مراحل توطئه‌های دشمن چه تهاجم فرهنگی و چه تحریم‌ اقتصادی استفاده کنید.