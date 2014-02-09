ترافیک میدان بسیج در اسرع وقت ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فدوی شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان ابراز داشت: این میدان مشکلات زیادی در حوزه ترافیک دارد و همین امر باعث ایجاد تصادف می شود که متاسفانه هنوز ساماندهی نشده است.

وی با اشاره به دیگر نقاطی که در شهر باید مورد ساماندهی قرار گیرند، اظهار داشت: تقاطع هزار پیچ به کارخانه شیر، خیابان امام رضا و تقاطع آن با زیبا شهر و تقاطع خیابان صیاد شیرازی از جمله مسیر هایی است که باید مورد ساماندهی قرار گیرد.

فدوی افزود: این ساماندهی اگر هر چه به عقب بیفتد باعث ایجاد مشکلات بیشتری در حوزه ترافیک خواهد شد و چنانچه مشکلی به وجود آید، بار معنوی آن بر دوش اعضای شورای شهر و شهرداری است.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه برخی اوقات در ارتباط با لوایح یکطرفه تصمیم گیری می شود، بیان داشت: نباید لوایح به صورت یک طرفه تصمیم گیری شود و در صورتی لایحه ای درست است که بر طبق توافق دو طرف مقابل کار انجام گیرد.

علی کلاتی تصریح کرد: اگر این کار به صورت یک طرفه انجام شود در واقع کاری غیر قانونی صورت گرفته که در این زمینه توجهات لازم باید انجام گیرد.

وی شهدا را متعلق به کل جامعه و مردم دانست و خاطرنشان کرد: برخی اوقات در نام گذاری کوچه های محلات از نام شهدای همان محل استفاده می شود که باید از نام شهدای دیگر هم استفاده شود.