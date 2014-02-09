میزان تولید ایران خودرو مازندران روزانه به 90 دستگاه رسید

امید حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شروع کار این واحد تولیدی با 40 نفر در سال 89 بوده که این تعداد در حال حاضر به 300 نفرشغل مستقیم رسیده است.

وی با اشاره به میزان بالای بیکاری در استان افزود: فرهنگ صنعتی بودن هنوز وارد استان نشده است.

مدیر عامل ایران خودرو بابل با اشاره به اینکه در آمریکا به ازاء هر 400 نفر یک واحد صنفی ،در اروپا به ازاءهر 300 نفر یک واحد صنفی قرار دارد گفت: در ایران به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این جای تاسف برای کشوری است که بالاترین میزان بیکار و جمعیت جوان را دارد.

وی علت این امر را گرایش جوانان به مدرک گرایی و پشت میز نشینی دانست و تصریح کرد: ما در دهه ای هستیم که بیشترین نرخ جوان را دارا هستیم ولی تمایل به کار در واحدهای صنفی و تولیدی کم است.

حسینی نژاد گفت: جای تاسف داردکه تمایل به تاسیس و گسترش چایخانه در جوانان بیشتر از واحدهای تولیدی است.

وی افزود: با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی اکنون ما در بسیاری از موارد ما واردات کالا داریم واگر با همین وضعیت پیش رویم در چند سال آینده نیروی کار هم وارد خواهیم کرد.

حسینی نژاد گفت: امسال دو مدل پژو ELXو XUM به صورت مستقیم از کارخانه با گرفتن مجوز پلاک آماده تحویل به ثبت نام کنندگان است.

وی با اشاره به این که خودرو های جدید مجوز پلاک گذاری گرفته، گفت: از اول سال تاکنون 13 هزار دستگاه پژو روانه بازار شده است.

کارخانه ایرانخودرو مازندران به عنوان واحد نمونه تولیدی سالجاری معرفی و در دهه فجر در آیین تجلیل از واحدهای نمونه از این واحد نیز تقدیر شد.