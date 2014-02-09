کشته شدن اولین انتحاری انگلیسی در تحولات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، در حمله گروه های شورشی به زندان حلب از یک کامیون بمب گذاری شده استفاده شد و راننده این خودروی انتحاری یک انگلیسی بود.

بدین ترتیب نام این فرد به عنوان اولین انگلیسی که در عملیاتی انتحاری در تحولات سوریه کشته شده ثبت شد. تلگراف در خصوص این عامل انتحاری می نویسد: شورشیان سوری از وی با نام ابو سلیمان البریتانیایی یاد می کنند.

بر اساس آمارهای رسمی بیش از 350 تروریست انگلیسی در سوریه حضور داند. در همین رابطه چند روز قبل مقامات مبارزه با تروریسم در انگلیس تهدیدات انجام گرفته از سوی گروه موسوم به "ˈرایة التوحید" را جدی گرفته اند. گفته می شود تروریست های غربی مستقر در سوریه در لندن گروه یاد شده را رهبری می کنند.

در همین رابطه غربی ها در گزارشی با عنوان جنگجویان خارجی در سوریه و ملیت های آنها، بیشترین تعداد را مربوط به تروریستهای سعودی و چچنی اعلام کردند که در این گزارش، حضور پنج هزار فلسطینی در کنار گروههای تروریستی تاسف آور است.

به گزارش مهر، در گزارش آماری غربی ها در خصوص بیست کشوری که بیشترین تروریست را به سوریه اعزام کرده اند، آمده است که تروریستهای سعودی، مکان دوم را پس از تروریستهای چچنی اشغال کرده اند به طوری که 12 تروریست سعودی به سوریه رفته بودند که تا کنون، سه هزار و 872 نفر از آنها به هلاکت رسیده و دو هزار و 689 نفر هم مفقود شده اند.

بر اساس این گزارش آماری، چچنی ها در صدر تروریستهای موجود در سوریه هستند به طوری که تعدادشان، 14 هزار نفر بوده که تا کنون سه هزار و 671 نفر از آنها به هلاکت رسیده و هزار و 397 نفر هم مفقود شده اند.

تروریستهای تونسی هم به تعداد چهار هزار نفر در ردیف ششم گزارش آماری غربی ها قرار دارند که تا کنون دو هزار و 645 نفر از آنها از جمله 18 زن به هلاکت رسیده و هزار و 315 نفر هم مفقود شده اند.

نکته قابل ملاحظه در این آمار اعلام شده، تعداد زنان کشته شده در جنگ در سوریه است که تونس در صدر بیست کشوری است که این گزارش آماری به بررسی تعداد تروریستهای آنها در سوریه پرداخته است به طوری که این گزارش نشان می دهد 18 زن تونسی در کنار گروههای تروریستی به هلاکت رسیده اند، همچنین 10 زن از مغرب، هفت زن از عربستان، شش زن از چچن و چهار زن از لبنان هم در رده های بعدی قرار دارند که در سوریه به هلاکت رسیده اند.