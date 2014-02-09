تمهیدات ترافیکی مراسم راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات ترافیکی مراسم 22 بهمن اظهار داشت: از ساعت 23 روز دوشنبه مرحله اول طرح ترافیکی راهپیمایی تا عادی شدن وضعیت ترافیک اجرا می شود. بر این اساس تردد وسایل نقلیه از ساعت 23 روز دوشنبه در خیابان آزادی شرق به غرب، از ابتدای خیابان شهید برادران عزیزی به سمت غرب، بزرگراه مخصوص غرب به شرق از ابتدای راستگرد مخصوص به آیت الله سعیدی به سمت میدان آزادی، بزرگراه جناح شمال به جنوب از خیابان دانش به سمت جنوب، دسترسی رینگ خارجی ضلع جنوب میدان آزادی به رینگ داخل میدان.

ممنوعیت تردد در روز 22 بهمن

وی ادامه داد: در مرحله اول تردد خیابان آزادی به سمت غرب از تقاطع یادگار امام به خیابان آزادی ممنوع بوده و سپس در مراحل بعدی تقاطع توحید ـ آزادی و به تدریج با حضور راهپیمایان تردد در میدان انقلاب، تقاطع جهان نما، میدان فردوسی و میدان امام حسین(ع) ممنوع است. همچنین تردد در طول جاده مخصوص با محدودیت انجام شده و هر گونه تردد از خیابان تیموری و سپس شیخ فضل الله و در صورت نیاز تا بزرگراه حکیم ممنوع است. همچنین تردد در طول بزرگراه آیت الله سعیدی، از میدان صدر به سمت شمال و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از رمپ و لوپ های ورودی جناح و رحمانی به سمت جنوب ممنوع است..

محدودیت های ممنوعیت توقف

رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه توقف تمامی وسایل نقلیه از ساعت 6 روز سه شنبه در خیابان آزادی حدفاصل خیابان انقلاب تا میدان آزادی، خیابان انقلاب حدفاصل امام حسین تا میدان انقلاب، خیابان آیت الله سعیدی حدفاصل میدان فتح تا میدان آزادی، جاده مخصوص حدفاصل دوربرگردان تامین اجتماعی تا میدان آزادی، طول بزرگراه محمدعلی جناح از میدان صادقیه به سمت جنوب تا میدان آزادی در هر دو مسیر و بزرگراه محمدعلی جناح حدفاصل فلکه دوم صادقیه تا میدان آزادی ممنوع است.

رحیمی با اعلام اینکه ترمینال مسافربری غرب از ساعت 21 روز دوشنبه تا خاتمه مراسم تعطیل است تاکید کرد: اتوبوس هایی که از شهرستان های غرب کشور قصد ورود به تهران را دارند با استفاده از مسیر کمربندی آزادگان به سمت ترمینال جنوب هدایت می شوند. همچنین مسافران و کارکنان فرودگاه مهرآباد می توانند با استفاده از بزرگراه شیخ فضل الله نوری، اتوبان تهران ـ کرج، پل ورودی شهرک اکباتان، بزرگراه ستاری، جاده مخصوص کرج و بلوار فرودگاه تردد کرده و مسیر برگشت نیز از خیابان فرودگاه، معراج، آیت الله سعیدی تا میدان فتح در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: افرادی که می خواهند به سمت کرج تردد کنند می توانند از اتوبان تهران- کرج یا جاده قدیم استفاده کنند.

رحیمی در پایان گفت: ورود هرگونه موتورسیکلت به مسیر راهپیمایی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می شود.

همچنین شرکت اتوبوسرانی از 70 میدان اصلی و مساجد راهپیمایان را به مسیرهای 10 گانه منتقل می کند. ضمن اینکه تمامی ایستگاههای در طول انقلاب و آزادی به جز ایستگاه میدان آزادی فعالند. همچین در ضلع جنوب مسیر راهپیمایی پس از اولین تقاطع برای پارک خودروها فضای مناسب در نظر گرفته شده است.