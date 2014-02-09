فاز سوم واكسيناسيون تب برفكي در يزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر حدادزاده، صبح يكشنبه در حاشيه اجراي فاز سوم طرح واكسيناسيون تب برفكي اظهار داشت: اين طرح به طور رايگان در سراسر استان اجرا مي شود و برنامه ريزي انجام شده، بيش از 45 هزار راس دام سنگين در اين طرح واكسينه مي شوند.

وي عنوان كرد: 44 اكيپ ويژه از بخش دولتي و خصوصي براي انجام اين فاز به دامداري ها و مراكز نگهداري دام اعزام مي شوند.

حدادزاده خاطرنشان كرد: در مرحله اول و دوم اجراي اين طرح، بيش از 90 هزار راس دام سنگين شامل گوساله و گاو عليه اين بيماري واكسينه شدند.

وي اظهار اميدواري كرد: با شناسايي كانون هاي اين بيماري و انجام واكسيناسيون به طور كامل، شاهد ريشه كني بيماري تب برفكي در استان يزد باشيم.

مديركل دامپزشكي استان يزد از دامداران نيز خواست تا به منظور كنترل و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی و جلوگیری از وقوع تبعات سوء اين بيماري در صنعت دامپروری و حفظ منابع دامی، در اجراي اين طرح با اكيپ هاي اعزامي همكاري لازم را داشته باشند.

حدادزاده همچنين بر اطلاع رساني از وقوع اين بيماري توسط دامداران به شبكه دامپزشكي تاكيد كرد و افزود: با شناسايي كانون بيماري، از انتشار آن جلوگيري خواهد شد تا به اين ترتيب از سرمايه دامي استان محافظت شود.

تب برفكي يك بيماري به شدت واگيردار و كشنده است و تمامي دام هاي زوج سم و نشخواركنندگان اهلي نظير گاو، گوساله، گوسفند، ميش و ... در معرض خطر آن هستند.

اين بيماري علاوه بر خسارات اقتصادي شديد، يكي از موانع اصلي در تامين بهداشت و توليد دام و فرآورده هاي دامي محسوب مي شود زيرا تب برفكي سبب كاهش شديد توليد دام شده و خسارات بسياري به بار مي آورد.