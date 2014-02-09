پارلمان مجازی 90 هزار معلم مشهدی را به شورای آموزش و پرورش می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی شنبه شب در مراسم گرامیداشت مدیران سابق این اداره، در مشهد، اظهار کرد: معلمان عنصر اصلی خط مقدم تعلیم و تربیتند با افتتاح پارلمان مجازی معلمان مشارکت آنان را به واقعیت می رسانیم.

وی تصریح کرد: سه تن از همکاران مسوول رصد اندیشه ها و تحلیل محتوای این پیشنهادات هستند و این پارلمان تحقق بخش دموکراسی را با کمترین هزینه به دنبال دارد.

وی از راه اندازی پارلمان واقعی معلمان با 120 مسوول در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: ده کمیسیون، متناسب با معاونتها، برنامه ها را رصد و ارزیابی کرده و پارلمان حق استیضاح مدیر کل را خواهند داشت.

وی نشست مدیران سابق نظام تعلیم و تربیت خراسان رضوی را ابزاری برای قدردانی از تلاشها و کوششهای پس از انقلاب دانست و اظهار داشت:مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد اگر مردم در جامعه احساس کنند از طریق قواعد و مقررات مرسوم می توانند به اهدافشان برسند،احساس شادابی می کند ومشارکت واقعی و موثر را به رسمیت می شناسند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مدرسه مهمترین جایگاهی است که سلامت اجتماعی در آن شکل می گیرد این مشارکت اجتماعی است که سرمایه اجتماعی تولید می کند.

مشارکتها و ظرفیتهای دولتی و غیر دولتی

حسینی با اشاره به این که خراسان رضوی در سرمایه اجتماعی جایگاه خوبی ندارد، تاکید کرد: جنس مشارکت باید واقعی و تقاضا محور باشد.برای معلم، دانش آموز و اولیا باشد نه به جای آنها.دانش آموز رکن اصلی این مشارکت است اکنون نبود تشکلهای دانش آموزی در طیف متنوع و کیفی، یکی از جدی ترین مشکلات جامعه پذیری نسل نوجوان کشور است.

وی در خصوص مشارکت اولیا گفت: خیرین مدرسه ساز استان با 2 هزارو 500 عضو،80 میلیارد تومان هزینه کرده و امسال،200 نماز خانه و سرویس بهداشتی به مدارس هدیه نموده اند؛اما ما نیازمند خیر مدرسه یار هم هستیم.مدارس بدون امکانات کیفیت بخشی، به اهداف خود نمی رسند.

وی از تشکیل تیم اقتصادی و مالی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد و بیان داشت: ظرفیتهای دولتی و غیر دولتی در حال شناسایی و به صورت پروژه تعریف خواهند شد.پس از آن با دعوت تک تک مدیران کل استان، تفاهم نامه همکاری بسته و برای توسعه مشارکتها ظرفیت سازی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، از مدیران کل سابق این استان خواست با تجربه خویش، 12 مشاوره حوزه مدیریت او را که بالغ بر 350 سال تجربه کاری دارند، رهنمون شوند.

حسینی یکی از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت را پرورش دانش آموزانی با دانش ،نگرش و توانش مدنی ذکر و بیان کرد: این افراد بایستی در نهایت قدرت مشارکت در زندگی اجتماعی داشته باشند.

توجه به آسیبها میل به تغییر

وی با بیان این که اگر به آسیبهای موجود در نظام آموزش و پرورش به طور عمیق توجه نداشته باشیم، میل به تغییر در ما ایجاد نمی شود، ابراز داشت: آمارها نشان می دهد؛ میانگین میزان مشارکت فعال د ر دنیا 52.12 درصد و در ایران،23.4 درصد ، شناخت حقوق خود در دنیا، 36.1 و در ایران 22.4 درصد، احترام به دیگران در دنیا، 76.11 و در ایران 36 درصد، متغیر احترام به محیط زیست 72.1 و در ایران،36 درصد، شناخت فرهنگ در دنیا،63.22 و در ایران،42.33 درصد و احساس نابرابری اجتماعی در ایران 20 و میانگین آن در دنیا 8 درصد است.

این مقام مسوول، انسجام اجتماعی را نخستین شاخص سلامت اجتماعی جامعه برای وحدت و همگرایی نام برد که ذهنها را شکوفا و مسیر پیشرفت را هموار می سازد.

حسینی تحقق شهروند مطلوب و تراز جمهوری اسلامی را با ایجاد فرصتهای مشارکت اجتماعی درمدارس، میسر دانست.