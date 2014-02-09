دو واحد مرغداري 20 هزار قطعه اي در دهلران به بهره برداري رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دو واحد مرغداري 20هزار قطعه اي با اعتباري بالغ بر 9 ميليارد و 400 ميليون ريال در بخش مركزي دهلران به بهره برداري رسید.

فرماندار دهلران درآيين بهره برداري از اين واحدهاي مرغداري گفت: براي اين واحدها در مجموع اعتباري بالغ بر 9 ميليارد و 400 ميليون ريال از محل تسهيلات كشاوزي هزينه شده است.

وي افزود:ايجاد اشتغال براي 14 نفر از ديگر اهداف اين طرح ها است.

فرماندار دهلران با اشاره به عدم وجود انحراف در هزينه كرد تسهيلات بخش كشاورزي در اين شهرستان ادامه داد: اشتغالزايي وافزايش توليد گوشت سفيد در شهرستان از مهمترين مزيت اين طرح هاست.

عليزاده بر لزوم شكل گيري اتحاديه مرغداران تاكيد كرد و گفت: پيگيري مسائل ومشكلات اين واحدها نيز از طريق اين اتحاديه انجام مي شود.

مدير جهاد كشاورزي دهلران نيز گفت :با اجراي طرح هاي كشاورزي تعداد مرغداري هاي شهرستان از پنج واحد به 25 واحد افزايش يافته است.

محمد رضا ميرزايي افزود: بر همين اساس توليد گوشت سفيد شهرستان از یک هزار و 800 تن در سال به بيش از هفت هزار تن در سال افزايش يافته است.

وي با اشاره به افزايش مرغداري هاي شهرستان اظهار داشت: با ايجاد اتحاديه مرغداران مطالبات اين واحدها را در خصوص نحوه خدمات دهي دامپزشكان ،تامين دانه ودارو پيگيري مي كند.

دیدار با خانواده شهدا در هفتمين روز از دهه فجر



همزمان با هفتيمن روز از دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي مسوولان اين شهرستان با خانواده هاي معظم شهدا ديدار كردند.

اين ديدارها با هدف گراميداشت ياد وخاطره شهدا در سي و پنجمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي برگزار شد.

فرماندار و امام جمعه دهلران و جمعي از مديران اين شهرستان با سه خانواده از خانواده های شهدا در دهلران ديدار كردند.

فرماندار دهلران در اين ديدارها گفت: خانواده هاي معظم شهدا چشم وچراغ ملت و صاحبان اصلي انقلاب اسلامي وارزشهاي والاي آن هستند.

بهزاد عليزاده افزود: گراميداشت يادوخاطره شهدا وظيفه آحاد جامعه جهت پاسداشت ارزشهاست.

وي افزود: شهدا عصاره همه خوبی ها ونیکی ها هستند وسرمایه ای ارزشمند برای نظام محسوب می گردند زیرا عزت ،اقتداروسربلندی کشور مدیون شهدای گرانقدراست.



امام جمعه دهلران نيز گفت: امروز اقتدار وعظمت اين انقلاب حاصل خون پاك شهداست.



حجت الاسلام سيد محسن موسوي افزود: گرامیداشت یاد وخاطره آنها برهمه لازم است زیرا امنیت امروز را مدیون شهدا وجانفشانی ها شهدا هستیم.

وی افزود: خانواده های شهدا در طول هشت سال جنگ تحمیلی و پس از پایان دفاع مقدس نماد ایثار، از خودگذشتگی و عشق به ولایت و رهبری هستند.

هزار مترمربع از سطح شهر ایلام چمن‌کاری شد



شهردار ایلام گفت: با تلاش‌های صورت گرفته 20 هزار مترمربع از سطح شهر ایلام چمن‌کاری شده است.

حبیب‌الله منصورپور شهردار ایلام اظهار داشت: فضای سبز مانند ریه‌های تنفسی عمل کرده و احداث آن برای شهرها ضروری است.

شهردار ایلام با بیان اینکه شهرداری با اذعان به این مهم احداث و توسعه فضاهای سبز را در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شهرداری ایلام در حوزه احیا و گسترش فضای سبز در شهر ایلام تدوین شده است.

این مسئول اضافه کرد: در طول سال سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ایلام در بخش کاشت گل و چمن اقدامات فراوانی همچون کاشت 53 هزار شاخه گل فصلی طی یکسال انجام داده است.

شهردار ایلام گفت: افزون بر این، 20 هزار مترمربع نیز چمن‌کاری در سطح شهر ایلام توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ایلام انجام شده و دو هزار و 550 اصله درخت در سطح شهر کاشت شده است.

شهردار در پایان گفت: همچنین 36 هزار و 550 مترمربع کار تسطیح برای آماده‌سازی چمن کاری در شهر ایلام اجرایی شده است.