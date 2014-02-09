شاه بیت غلط مسئولان دولتی «کوتاه آمدن مقابل دشمن برای گشایش کار» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی؛ محمدودود حیدری رئیس سازمان بسیج دانشجویی در نشست فصلی مسئولین بررسی و تحلیل نواحی بسیج دانشجویی سراسر کشور با اشاره به سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی و نوع نگاه‌ها به این دهه و انقلاب اسلامی گفت: نباید با نگاه کلیشه‌ای به این واقعه عظیم، صرفاً از آن به عنوان یک واقعه ساده و عادی که آن هم پیروزی یک انقلاب بوده یاد شود بلکه باید به ابعاد و زوایای گوناگون این واقعه عظیم که سرفصلی در تاریخ بشریت باز کرده است، توجه شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در ادامه با بیان خاطره‌ای از امام خمینی(ره) از زبان مرحوم حاج احمد آقا خمینی،گفت: مرحوم حاج احمد آقا نقل می‌کرد «درحال دیدن رژه رفتن نیروی‌های پاکستانی در مقابل حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از تلویزیون بودیم که امام خمینی(ره) به بنده فرمودند به نظر شما ابر قدرت‌های دنیا چه کسانی هستند و بنده در پاسخ به ایشان گفتم: آمریکا و شوروی . امام 3 بار در حالت ذوق و شوق فرمودند: ما هم هستیم، ما هم هستیم، ما هم هستیم».

حیدری افزود: وقتی می‌بینم نگاه بنیانگذار انقلاب به کشور و انقلاب این گونه نگاهی بوده است، وظیفه ما علاوه بر یادآوری گذشته، افق رو به جلوی انقلاب و اهداف آن و تبیین این آرا و اندیشه‌ها در بین جامعه دانشگاهی کشور است تا بتوان هر چه سریع‌تر به افق تشکیل حکومت جهانی اسلام رسید. اگر این‌گونه نباشم در مسیر رسیدن به این افق موفق نخواهیم بود.

محمدودود حیدری همچنین بررسی و تحلیل را یکی از اجزاء مهم بسیج دانشجویی دانست و افزود؛ بی‌شک یکی از ستون‌های مهم بسیج دانشجویی بررسی و تحلیل است و دلیل این حرف بنده افق دیدی است که برای بسیج دانشجویی تبیین شده و با این افق دید، بررسی و تحلیل، جهت عمق و غنا بخشی به بصیرت و تحلیل دانشجویان دارای پایگاه مهمی است.

حیدری تاکید کرد: ما به دنبال تصمیم گیری بجای دانشجویان بسیجی نیستیم بلکه هدف بررسی و تحلیل باید فراهم نمودن بستر تصمیم گیری متناسب با رویکرد انقلاب اسلامی برای دانشجوی انقلابی بسیجی باشد و نقش ما، کمک به درک درست شرایط و تصمیم سازی دقیق از سوی دانشجو است.

حیدری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در عرصه نبرد امروز انقلاب و دشمنان آن به دانشجوی بسیجی به عنوان افسر جوان جنگ نرم یاد می‌کند و مشی خویش را نگاه فرمانده به افسر تبیین میکند، گفت: خصوصیت افسر جوان این است که با نگاه به خیمه فرماندهی و دقت در عدم انجام خطا با توجه به فهم کلی خود از دستور فرمانده، به پیش می‌رود و در عرصه عمل خودش تصمیم گیری می‌کند که بارها از این نمونه را در اتفاقات مختلف دیده‌ایم که دانشجویان چگونه مطالبه‌گیری را در خود حفظ نموده و در تکثر مواقع گام‌های مورد تایید رهبری را برداشته‌اند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در پاسخ به سؤالی پیرامون نگاه راهبردی بسیج دانشجویی به مسائل سیاسی کشور گفت: همان‌گونه که قبلاً نیز گفته‌ایم، نگاه بسیج دانشجویی، نقد منصفانه همراه با دلسوزی و همراهی با مردم جهت حل مشکلات کشور است و در این میان سابقه بسیج دانشجویی در برخورد عاقلانه و منصفانه با همه دولت‌ها شاهد این مدعاست، چراکه بسیج دانشجویی وظیفه خود را دفاع از آرمان‌ها و اهداف انقلاب، امام و رهبری تعریف نموده است.

وی افزود: مثلاً در موضوع اخیر توافق‌نامه هسته‌ای، نقد ما نقد منصفانه، همراه با تحلیل دقیق علمی و برگرفته از تجربیات سیاسی گذشته کشور و انقلاب است. حرف ما این است که اصلاً این شاه بیت، شاه بیت غلطی است که بگوییم «اگر در مقابل دشمن کوتاه آییم، نتیجه بهتری و گشایش بیشتری برای مردم و نظام خواهد داشت» این تصور غلط است.

حیدری تصریح کرد: بسیج دانشجویی با عنایت به نگاه مکتبی امام (ره) که اگر آمریکا لا اله الا الله هم بگوید ما نمی‌پذیریم و فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری که اختلاف و مشکل ما با غرب، مشکل ماهوی است، نسبت به این نوع نگاه مسئولین دولت، نقد جدی دارد و تاکید می‌کنم مشکل غرب با ما، مشکل هسته‌ ای یا موشکی یا حزب الله و سوریه نیست بلکه مشکل اصل نظام اسلامی و اسلام عزیز است.

وی در ادامه مباحث بالا به بیان شاهدی بر این مدعای خود پرداخت و افزود: شکست اخوان المسلمین و مرسی و مصر، که اتفاقاً در جمع‌بندی خود به این رسیده بودند که فعلاً با آمریکا و اسرائیل و غرب سازش داشته باشیم و حتی در پازل آمریکا نیز بازی کردند، فقط و فقط به دلیل این بود که رگه‌هایی از یک انقلاب هر چند با ریشه‌های ضعیف اسلامی داشتند و این برای غرب با توجه به تجربه انقلاب اسلامی ایران، غیر قابل پذیرش است که در گوشه‌ای دیگر از جهان مدلی هر چند بسیار اندک شبیه به انقلاب اسلامی ایران رخ دهد.

حیدری دیدن این واضحات جهان سیاست و تحلیل امور را کار سختی ندانسته و به دولتمردان توصیه نمود با دید باز و تحلیلی درست سر میز مذاکره با دشمن بنشینند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی ضمن توصیه به همکاران بررسی و تحلیل استان‌ها به این که طبق توصیه مقام معظم رهبری باید به جریانات سیاسی نگاهی فراتر و از بالا داشت و مسائل را از ورای جریانات سیاسی دید،افزود: بحث بسیج دانشجویی دعوای فلان حزب با فلان تشکل نیست، بلکه بحث ما دفاع از اصول غیرقابل انکار انقلاب اسلامی و پیگیری آرمان‌ها و اهداف امام (ره) و رهبری عزیز است.

وی گفت: ما چیزی جز پیگیری دغدغه و مطالبات رهبری که دغدغه ایشان هم دغدغه امام و انقلاب است، نداریم و این که دغدغه‌های ایشان از جمله استحکام ساخت درونی نظام ، تهدید نسل و ازدیاد جمعیت،خام فروشی نفت و سبک زندگی ،تبدیل به گفتمان شده و در سطح جامعه و مسئولان جاری شود.

محمدودود حیدری در پایان این نشست تأکید کرد: تلاش ما برای پیشبرد بعد تشکلی و تقویت بعد جنبشی مجموعه بسیج دانشجویی است، و برای این مهم برنامه‌های متعددی برای آینده دیده شده است، ازجمله تشکیل قرارگاه مرکزی شهید زین‌الدین و تقویت قرارگاه‌های مرکزی استانی ،به گونه‌ای که تصمیم گیری‌ها ،تصمیم سازی‌ها ،تولید و تأمین محتوا در هر استان با حضور همه نخبگان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها در این مراکز صورت گیرد و امیدواریم بتوانیم در اجرایی کردن این برنامه‌ها موفق باشیم.