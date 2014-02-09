فرستنده دیجیتالی گرمی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علایی صبح یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی این طرح تصریح کرد: در پی راه اندازی فرستنده دیجیتال در پارس آباد زمینه راه اندازی آن در گرمی نیز فراهم شده است.

وی افزود: در پی بررسی های کارشناسی فرستنده دیجیتالی نصب شده و خواهد توانست تعداد کانالهای تلویزیونی را از 10 مورد به 20 مورد افزایش دهد.

علایی اضافه کرد: علاوه بر این تعداد فرکانسهای رادیویی نیز در این طرح با بهبود قابل توجهی مواجه خواهد بود.

فرماندار گرمی تاکید کرد: شهروندان می توانند با تهیه دستگاه گیرنده مناسب از این امکان رسانه ای استفاده کنند.

علایی معتقد است با اجرای این طرح کیفیت کانال های تلویزونی افزایش یافته و برخی مشکلات فنی آن رفع می شود.