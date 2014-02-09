  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

رئیس شورای فناوری های سلامت:

کارگروه طراحی خرید و تعیین اولویت های تأمین واکسن کشور تشکیل می شود

کارگروه طراحی خرید و تعیین اولویت های تأمین واکسن کشور تشکیل می شود

رئیس شورای فناوری های سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشکیل کارگروهی برای طراحی خرید و تعیین اولویت های تأمین واکسن کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: در آخرین جلسه این شورا مصوب شد نسبت به تعیین کارگروهی برای دعوت از بخش خصوصی، برنامه نیاز واکسن، طرح خرید واکسن و اولویت های تأمین تا سال 96 مشخص شده و نتایج تصمیمات آن به تصویب شورا برسد.

وی معاونان بهداشت، توسعه مدیریت و منابع، غذا و دارو وزارت بهداشت و دبیر شورای فناوری های سلامت را اعضای این کارگروه معرفی کرد و افزود: به منظور رفع بن بست اجرایی، سایت تولیدی پاستور به عنوان پارک فناوری دیده می شود و برنامه لازم برای تحقق تولید تدوین می شود و پس از کسب نظرات متخصصان و صاحبنظران و موافقت هیأت رییسه انستیتو پاستور، نظرات به شورای فناوری های سلامت ارائه می شود.

قانعی اظهار داشت: گروهی نیز از وزارت بهداشت و اعضای شورای فناوری های سلامت انتخاب شده و از مجتمع های تولیدی پاستور و رازی بازدید می کنند.

وی تاکید کرد: حاصل این بازدیدها در قالب گزارش جامعی که در برگیرنده توانمندی ها، مشکلات و راهکارهای اجرایی برای فعال سازی مجمتع واکسن و سرم سازی رازی باشد تنظیم و به شورای فناوری های سلامت ارائه خواهد شد.

کد مطلب 2232460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها