انتقاد از پرداختهای میلیاردی در قالب کارانه پزشکان/ دو سئوال جامعه پرستاری از رئیس جمهور

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تبعیض در پرداختهای حوزه سلامت، بزرگترین مشکلی است که پرستاران از آن رنج می برند و این مسئله ریشه در طرح کارانه دارد که چندین سال است بدون اینکه مصوبه دولت و مجلس را داشته باشد، در حال اجراست.

وی با عنوان این مطلب که هر سال میلیاردها تومان بابت طرح کارانه به جیب عده ای خاص از پزشکان می رود، افزود: 70 درصد درآمد بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی به جیب کسانی واریز می شود که نه تنها حضور موثری در بیمارستانها ندارند، بلکه فقط پست هیئت علمی را یدک می کشند که هزینه آن را دولت داده و هزینه های جاری را نیز مردم پرداخت می کنند.

دبیرکل خانه پرستار از پست هیئت علمی به عنوان یک برند برای پزشکان نام برد و افزود: این قبیل از پزشکان هیئت علمی، نه بیمار عمل می کنند، نه ویزیت انجام می دهند، ولی مهر آنها همه جا می خورد.

شریفی مقدم ادامه داد: برخی از پزشکان هبئت علمی، صراحتا به بیمار می گویند که در بیمارستان دولتی و دانشگاهی عمل جراحی انجام نمی دهیم.

وی با بیان این مطلب که این قبیل پزشکان هیئت علمی 54 ساعت قرارداد حضور در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی را دارند، افزود: متاسفانه برخی از این پزشکان، بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی را به بخش خصوصی ارجاع می دهند.

شریفی مقدم ضمن تاکید بر تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای معدود پزشکان هیئت علمی که همواره در خدمت بیماران هستند، اظهارداشت: ما نباید، زحمات و تلاشهای این قبیل از اعضای هیئت علمی دانشگاهها که همواره در خدمت نظام سلامت و مردم هستند، نادیده بگیریم.

عضو شورای عالی نظام پرستاری در ادامه به شرایط سخت حرفه پرستاری در کشور اشاره کرد و از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت 7 سال از تصویب آن انتقاد کرد و گفت: این طرح با رای قاطع 194 نماینده مجلس در حدود 7 سال قبل تصویب شد اما هنوز روی میز اجرا مانده است.

شریفی مقدم با اشاره به بودجه حوزه سلامت و اعتباراتی که به همین منظور به وزارت بهداشت تخصیص داده می شود، افزود: باید پولهایی که به وزارت بهداشت داده می شود به درستی مدیریت شود.

وی در ادامه به خواسته های جامعه پرستاری از دولت تدبیر و امید اشاره کرد و ادادمه داد: در آستانه تصویب بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی، جامعه پرستاری از رئیس جمهور دو سئوال دارد که امیدوار است پاسخ آن را در عمل ببیند.

دبیر کل خانه پرستار، اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اولین سئوال پرستاران از رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: چرا نباید بعد از گذشت نزدیک به 7 سال، این قانون اجرا شود.

وی از پرستاری به عنوان موتور محرکه بیمارستانها نام برد و افزود: متاسفانه جامعه پرستاری در حال حاضر زمینگیر شده و این به خاطر عدم توجه به خواسته ها و مشکلات این طیف تلاشگر و زحمتکش در نظام سلامت کشور است.

شریفی مقدم همچنین از اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای جامعه پرستاری انتقاد کرد و گفت: سئوال دوم ما از رئیس دولت یازدهم این است که، جامعه پرستاری تا کی باید زیر فشار کار سخت و زیان آور، کمر خم کند.

وی افزود: قانون مشاغل سخت و زیان آور برای سال 1368 است اما جامعه پرستاری از مزایای آن محروم است.