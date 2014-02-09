سیدنعمت خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیمش پیش از آغاز دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران، ضمن بیان مطلب گفت: فاصله زیادی با صدر جدول نداریم و همین موضوع این امیدواری را به ما داده تا با شکست شهرداری در بازی رودرو این اختلاف را جبران کنیم. بدون شک بازی سختی است و تیم پیروز به قهرمانی نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: اردوی خوبی را طی روزهای گذشته پشت سر گذاشتیم، تمامی اعضای تیم در شرایط روحی، روانی و بدنی خوبی قرار دارند و با آمادگی کامل وارد این بازی خواهند شد. به ورامین می‌رویم تا با جبران باخت دور رفت به کسب عنوان قهرمانی امیدوار شویم.

سرمربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد در خصوص تیم حریف هم اظهار کرد: شهرداری تیم خوبی است که کادر فنی قدرتمندی دارد. مرتضی کریمی به عنوان مدیر فنی، مربی با تجربه‌ای است که در مواقع حساس تصمیمات خوبی اتخاذ می‌کند. خانلرخانی هم در این یکی دو سال نشان داده پتانسیل بالای در مربیگری دارد. ضمن اینکه تیم یکدست و خوبی هم در اختیار دارند که تا اینجا هم صدرجدول را تصاحب کردند.

وی به تغییرات نیم فصل اشاره کرد و افزود: برخی نفرات از تیم ما رفته و نفرات جدیدی هم جذب کردیم. تیم تقریبا متحول شده که باید ببینیم در بازیهای حساس روز دوشنبه به ما کمک خواهند داشت يا خیر!

سرمربی دانشگاه آزاد در پایان گفت: تیم را متحول کرد و با میانگین سن زیر 20 سال در لیگ برتر 92 به میدان رفته و تا اینجا هم خوب نتیجه گرفتیم. این جوانان برای رسیدن به موفقیت باید خیلی تلاش کرد و با همین نفرات سالهای بعد یکی از مدعیان اصلی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد فردا دوشنبه در لیگ برتر تکواندو و در یک بازی حساس به مصاف شهرداری ورامین خواهد رفت.