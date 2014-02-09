جشنواره مطبوعات کودک سبب شکوفایی استعدادها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح یکشنبه در بازدید از دبیرخانه جشنواره ملی کودک و نوجوان در استان با عنوان اینکه این جشنواره محرک رسانه ها در حوزه کودک است، اظهار داشت: آشایی با اقوام محلی، اماکن مذهبی و گردشگری از ثمرات این جشنواره خواهد بود.

وی آشنایی با فرهنگ بومی و محلی، انتقال فرهنگ و ارزشهای اسلامی و توجه ویژه به حوزه کودک و نوجوان را از دیگر ثمرات برگزاری جشنواره ملی مطبوعات بیان کرد و گفت: تاکنون به نسل کودک و نوجوان در حوزه رسانه توجه نشده و باید سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید به حوزه کودک و نوجوان بصورت مقطعی توجه کرد، اظهار داشت: باید از خلاقیتها و نوآوریهای کودک و نوجوان در مطبوعات بهره گرفت و سرمایه گذاری کلانی صورت گیرد.

حجت الاسلام علیزاده بیان کرد: ترویج فرهنگ اسلامی و مقابله با ناتوی فرهنگی لازمه اش توجه به حوزه کودک و نوجوان است و مطبوعات باید برای تقویت باورهای اسلامی به این مقوله توجه ویژه داشته باشند.

یازدهمین دوره جشنواره ملی مطبوعات کودک و نوجوان، رسانه های مجازی و خبرگزاری ها اردیبهشت 93 در مازندران برگزار می شود و بیش از 15 هزار اثر به این جشنواره ارسال شده است.