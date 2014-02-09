مثبت بودن تراز صادراتی آذربایجان غربی/ 1.8 میلیون تن کالا صادر شد

میر هاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس آمار واردات و صادرات امسال تراز صادراتی مثبت است، افزود: امسال تراز صادراتی بیشتر از تراز وارداتی استان بود.

وی از صدور یک میلیون و 877 هزار تن کالا از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و با بیان اینکه این میزان طی مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن بود، اظهار داشت: ارزش کالاهای صادر شده 558 میلیون دلار برآورد شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از واردات کالا به ارزش 501 میلیون دلار از ابتدای سالجاری تا کنون اشاره و عنوان کرد: امسال در بخش صادرات کالا با افزایش 45 درصدی وزنی و 11 دذرصد ارزش ریالی نیز مواجه بوديم.

سيد احمدي ارزش هر تن کالای صادراتی را 310 دلار عنوان و با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای عراق، ترکیه و ترکمنستان انجام شده، اعلام کرد: انواع میوه، سیمان، فرآورده های سبزی و میوه، مواد پلاستیکی و ماشین آلات از جمله کالاهای صادر شده طی این مدت است.