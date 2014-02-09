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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

سید احمدی به مهر خبر داد؛

مثبت بودن تراز صادراتی آذربایجان غربی/ 1.8 میلیون تن کالا صادر شد

مثبت بودن تراز صادراتی آذربایجان غربی/ 1.8 میلیون تن کالا صادر شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات آذربایجان غربی از مثبت بودن تراز صادراتی استان طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

میر هاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس آمار واردات و صادرات امسال تراز صادراتی مثبت است، افزود: امسال تراز صادراتی بیشتر از تراز وارداتی استان بود.

وی از صدور یک میلیون و 877 هزار تن کالا از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و با بیان اینکه این میزان طی مدت مشابه سال گذشته یک میلیون تن بود، اظهار داشت: ارزش کالاهای صادر شده 558 میلیون دلار برآورد شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از واردات  کالا به ارزش 501 میلیون دلار از ابتدای سالجاری تا کنون اشاره و عنوان کرد: امسال در بخش صادرات کالا با افزایش 45 درصدی وزنی و 11 دذرصد ارزش ریالی نیز مواجه بوديم.

سيد احمدي ارزش هر تن کالای صادراتی را 310 دلار عنوان و با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای عراق، ترکیه و ترکمنستان انجام شده، اعلام کرد: انواع میوه، سیمان، فرآورده های سبزی و میوه، مواد پلاستیکی و ماشین آلات از جمله کالاهای صادر شده طی این مدت است.

کد مطلب 2232476

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