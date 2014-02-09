بازگشت "کشمیری" به ریاست شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی که به امضای دکتر رضا فرجی دانا رسیده، آمده است:
"با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی بر اساس پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، به موجب این حکم به سمت رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف محوله از جمله توسعه فناوری از طریق حمایت از شرکتهای دانش بنیان، توجه جدی به بومی سازی و تولید محصولات و فناوریهای پیشرفته و صادرات آنها و راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان بر پایه قوانین، سیاستها و در چارچوب برنامههای مصوب به انجام رسانید.
بایسته است با جلب مشارکت دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری و دیگر دستگاهها و راهبردهای دولت تدبیر و امید، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمایید.
دکتر مهدی کشمیری، فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه McGill کانادا بوده و ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، معاون پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مرکز رشد و معاونت پژوهش و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، عضو کميته کارشناسي ارزيابي و نظارت کارگروه تخصصي فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ریيس بخش آسياي غربي انجمن بين المللي پارکهاي علمي و مدير پروژه بانک جهاني در ارتقاء مراکز رشد ايران را در کارنامه خود دارد.
نظر شما