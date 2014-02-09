بازگشت "کشمیری" به ریاست شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی که به امضای دکتر رضا فرجی دانا رسیده، آمده است:

"با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی بر اساس پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، به موجب این حکم به سمت رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب می­ شوید.

امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف محوله از جمله توسعه فناوری از طریق حمایت از شرکت­های دانش بنیان، توجه جدی به بومی سازی و تولید محصولات و فناوری­های پیشرفته و صادرات آن­ها و راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان بر پایه قوانین، سیاست­ها و در چارچوب برنامه­های مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با جلب مشارکت دانشگاه­ها، مراکز پژوهشی و فناوری و دیگر دستگاه­ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمایید.

دکتر مهدی کشمیری، فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه McGill کانادا بوده و ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، معاون پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مرکز رشد و معاونت پژوهش و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، عضو کميته کارشناسي ارزيابي و نظارت کارگروه تخصصي فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ریيس بخش آسياي غربي انجمن بين ­المللي پارکهاي علمي و مدير پروژه بانک جهاني در ارتقاء مراکز رشد ايران را در کارنامه خود دارد.